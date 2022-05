Los juegos más vendidos de la semana en Steam (15 de mayo de 2022)

No debería extrañarle a nadie que Steam Deck continúe en lo alto del listado de los juegos, ‘hardware’ y ‘software’ más vendidos en Steam en la semana entre el lunes 9 y el domingo 15 de mayo de 2022. Lo que nos sorprende es que finalmente le quitaron a Elden Ring su lugar como el juego más vendido de la plataforma, una posición en la que parecía imbatible.

De hecho, hay muchos cambios en el listado de esta semana, incluyendo viejos conocidos que regresan gracias a buenas ofertas.

Los juegos (y otras cosas) más vendidos en Steam esta semana:

Steam Deck Stelaris: Overlord (DLC) Elden Ring (Reseña) The Forest We Were Here Forever Songs of Conquest Valve Index VR Kit Monster Hunter Rise (Reseña) Red Dead Redemption II (Reseña) Red Dead Redemption II (Reseña)

No, no es un error. El juego de vaqueros de Rockstar se queda con dos posiciones esta semana debido a que se vende en dos ediciones diferentes, las cuales tienen tentadores descuentos de 50% y 60%. El otro juego que regresa a la lista es el título de horror y supervivencia The Forest, que gracias a un descuento del 70% se encuentra a menos de 10.000 pesos colombianos.

En cuanto a los juegos nuevos en la lista de los más vendidos de la semana en Steam, el título que desbancó a Elden Ring es el esperado DLC Overlord para el popular juego de estrategia Stellaris. Ese género también se hace presente con la llegada a la lista de Songs of Conquest. El último juego nuevo en la lista es We Were Here Forever, un título multijugador cooperativo en el que debemos escapar de un misterioso castillo resolviendo puzles.

Fuente: SteamDB