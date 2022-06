Los juegos más vendidos de la semana en Steam (5 de junio de 2022)

¡Steam Deck recupera su corona! Tras dos semanas superado por el juego de supervivencia con vampiros V Rising, el dispositivo móvil de Valve ha vuelto a subir al primer lugar de la lista de los juegos, ‘hardware’ y ‘software’ más vendidos en Steam en la semana entre el lunes 30 de mayo y el domingo 5 de junio de 2022.

Solo hay un juego nuevo en la lista y se debe a una preventa. El resto regresan gracias a ofertas o nuevo contenido.

Los juegos, ‘hardware’ y ‘software’ más vendidos en Steam esta semana:

Steam Deck V Rising Elden Ring (Reseña) Valve Index VR Kit Sea of Thieves No Man’s Sky It Takes Two FIFA 22 (Reseña) Sniper Elite 5 Stray

Sea of Thieves y No Man’s Sky recientemente anunciaron nuevo contenido y tienen ofertas de 50% de descuento, lo que explica su regreso a la lista de lo más vendido en Steam. It Takes Two, que también está a 50% de descuento es ámpliamente considerado el mejor juego del año 2021.

El único juego nuevo de la lista es Stray, el juego del gato en un mundo de robots que se encuentra en preventa. Saldrá a la venta el 19 de julio de 2022.

Fuente: SteamDB