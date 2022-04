Los juegos más vendidos en la eShop de 3DS (06/04/22)

La consola portátil Nintendo 3DS cerrará su eShop en marzo del 2023. A partir del lunes 23 de mayo de 2022 no será posible agregar saldo con una tarjeta de crédito a la eShop de 3DS ni a la de Wii U. El lunes 29 de agosto de 2022 tampoco podremos hacerlo con tarjetas eShop prepago.

Los usuarios que enlacen su Nintendo Network ID (Wii U/3DS) con su Cuenta Nintendo (Switch), podrán usar el saldo para comprar contenido en cualquiera de las consolas hasta marzo del 2023. Después de esta fecha, solo podrán comprar contenido en la familia de sistemas Nintendo Switch.

Incluso después de marzo del 2023, será posible volver a descargar juegos y DLC comprados, recibir actualizaciones y disfrutar juego en línea (siempre gratuito) en Wii U y 3DS.

El retorno del rey. Volvemos al ‘status quo’ de la eShop de 3DS después de un par de semanas dominadas por Capcom. Cuatro títulos de Pokémon en la Consola Virtual quedaron más abajo y Blue salió de la ecuación, pero Pokémon Crystal es nuevamente el caballo de batalla más fuerte y recupera la corona. Atlus y Sega tienen promociones especiales hasta el 17 de abril y se nota por el ascenso de Shin Megami Tensei y Persona Q.

Acá encuentras los resultados de la semana anterior y a continuación los juegos más vendidos en la eShop de 3DS con sus videos más reproducidos.

Juegos más vendidos para 3DS esta semana

Pokémon Crystal Radiant Historia: Perfect Chronology Phoenix Wright: Ace Attorney – Spirit of Justice Shin Megami Tensei IV Apocalypse Persona Q2 Phoenix Wright: Ace Attorney – Dual Destinies Shin Megami Tensei: Devil Summoner: Soul Hackers Pokémon Yellow Apollo Justice: Ace Attorney Shin Megami Tensei IV Shin Megami Tensei: Strange Journey Redux Shin Megami Tensei: Devil Survivor 2: Record Breaker Shin Megami Tensei: Devil Survivor Overclocked Persona Q Pokémon Red Pokémon Gold Pokémon Dream Radar Pokémon Silver Resident Evil Revelations Etrian Odyssey Nexus

Fuente: eShop de 3DS