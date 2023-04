Los juegos más vendidos en la eShop de 3DS (31 de marzo, 2023), reporte final

La eShop de 3DS y Wii U cerró el pasado 27 de marzo del 2023 a las 7:00 pm hora Colombia. Llegamos así al último listado de los juegos más vendidos en la eShop de 3DS. Pese a que ya no se pueden comprar más juegos, toda la familia 3DS, 3DS XL, 2DS, New 3DS, New 3DS XL y New 2DS XL vivirá tanto como le sigamos dedicando tiempo a esa grandiosa generación portátil.

En adelante es posible volver a descargar juegos y DLC comprados, recibir actualizaciones y disfrutar juego en línea (siempre gratuito) en Wii U y 3DS.

Respecto a la semana anterior se mantuvo similar pero con leves cambios, siendo Pokémon y Ace Attorney nuevamente las franquicias más vendidas. Capcom supo aprovechar los últimos días de 3DS como ningún otro distribuidor lo hizo, rebajando significativamente los precios en la eShop. Es una pena que Nintendo no hiciera lo mismo con sus juegos ‘first party’. Mención especial al buen Attack of the Friday Monsters! A Tokyo Tale por entrar al final.

A continuación el último reporte de ventas y videos más vistos.

Juegos más vendidos para 3DS esta semana

1. Pokémon Crystal

2. Pokémon Yellow

3. Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy

4. Pokémon Red

5. Pokémon Dream Radar

6. Pokémon Silver

7. Pokémon Gold

8. Phoenix Wright: Ace Attorney – Spirit of Justice

9. Phoenix Wright: Ace Attorney – Dual Destinies

10. Pokémon Blue

11. Apollo Justice: Ace Attorney

12. Shovel Knight: Treasure Trove

13. Monster Hunter 4 Ultimate

14. Gurumin 3D

15. Mega Man Legacy Collection

16. Pushmo

17. Attack of the Friday Monsters! A Tokyo Tale

18. Monster Hunter Generations

19. Rhythm Heaven Megamix

20. The Legend of Zelda: Oracle of Ages

Videos

1. Gurumin 3D

2. Pokémon Bank Trailer

3. Pokémon Yellow Trailer

4. Super Street Fighter IV 3D Edition Video

5. Mega Man Legacy Collection

6. Pokémon Dream Radar Video

7. Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy Trailer

8. 3D Classics: Kirby’s Adventure Video

9. Demon King Box Trailer

10. Kirby: Planet Robobot Overview Trailer

11. 80’s Overdrive Trailer

12. Pokémon Rumble World Trailer

13. Resident Evil: The Mercenaries 3D Video

14. Pokémon Black 2 / White 2 Video

15. Liberation Maiden Video

16. Level-5 Games Video 2

17. Pokémon Red Trailer

18. The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D Video

19. Resident Evil Revelations Video #1

20. Pokémon Sun / Moon Demo Version Video

¿Veremos las primeras dos generaciones de Pokémon llegar a Nintendo Switch Online? Por el bien de la preservación oficial, esperamos que sí.

Fuente: eShop de 3DS