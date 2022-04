Los juegos más vendidos en la eShop de Switch (09/04/22)

Nintendo Switch es la consola principal de la Gran N de Kyoto. No podemos olvidar que la portátil 3DS aún tiene un año por delante antes del cierre de su tienda, mas el fuerte sigue siendo el sistema híbrido de cinco años en el mercado. No sabemos cuánto tiempo le queda a la actual familia Switch antes de un sucesor, pero es lo que hay.

Aunque Kirby sigue a la cabeza en el posapocalipsis colorido de la tierra olvidada, LEGO Star Wars: The Skywalker Saga ubica sus dos ediciones en el podio, seguido por la remasterización de Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition. Toda la lista se empuja hacia abajo y permanece sin mayores cambios frente a la semana anterior, aunque Triangle Strategy ha caído hasta la última casilla 30.

The House of the Dead: Remake es un nuevo integrante en la mitad del listado, mientras que otro LEGO pero de Harry Potter se une a la fiesta. Estos son los juegos más vendidos en la eShop de Switch en la semana previa al 9 de abril.

Juegos más vendidos para Switch de solo descarga

Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition * Cuphead Among Us Stardew Valley The House of the Dead: Remake The Mean Greens: Plastic Warfare Uno Inside Limbo Human: Fall Flat Hollow Knight Goat Simulator: GOATY Crash Drive 3 Scott Pilgrim vs. The World: The Game House Flipper Blasphemous South Park: The Stick of Truth Figment Final Fantasy VII * Yes, Your Grace Five Nights at Freddy’s Arcade Archives Vs. Super Mario Bros. Cooking Tycoons 3 in 1 Bundle Call of Juarez: Gunslinger AER: Memories of Old Axiom Verge Borderlands: The Handsome Collection Little Nightmares Beat Cop The Jackbox Party Pack 8

* Juegos disponibles también en formato físico para Japón con múltiples idiomas.

Fuente: eShop de Switch