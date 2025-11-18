Videojuegos

Los juegos que llegan y se van de Game Pass en la segunda mitad de noviembre de 2025

Superhéroes, fantasmas y "kulebras".

Por Julian Ramirez
Los aumentos de precio y la mala imagen de Xbox están afectando fuertemente su servicio por suscripción, pero si siguen suscritos a este servicio aquí tienen toda la información sobre los juegos que llegan a la librería de Game Pass en las últimas semanas de noviembre de 2025 y cuáles la van a abandonar.

Son los siguientes:

Tengan en cuenta que los títulos que se suman al nivel Premium posiblemente ya está disponibles en otros niveles de la suscripción. Los enlaces los llevan a los tráileres de cada juego.

JUEGOPLATAFORMASGAME PASSFECHA
Moonlighter 2*PCUltimate, PC19 de noviembre
Kulebra and the Souls of LimboCloud, PC, consolasPremium19 de noviembre
Revenge of the Savage PlanetCloud, PC, Xbox SeriesPremium19 de noviembre
Monsters are Coming! Rock & RoadPC, PortátilesUltimate, PC20 de noviembre
The Crew MotorfestCloud, PC, consolasUltimate, PC20 de noviembre
Banishers: Ghosts of New EdenCloud, PC, Xbox SeriesUltimate, PC, Premium25 de noviembre
Kill It With Fire! 2Cloud, PC, consolasUltimate, PC, Premium25 de noviembre
Marvel Cosmic InvasionCloud, PC, consolasUltimate, PC1 de diciembre
Lost Records: Bloom & RageCloud, PC, consolasUltimate, PC, Premium2 de diciembre

Los juegos marcados con (*) son ‘Game Previews’. Juegos en acceso anticipado.

Ahora veamos cuáles son los juegos que van a abandonar el servicio Game Pass el 30 de noviembre de 2025

  • Barbie Project Friendship (Cloud, PC, consolas)
  • Lords of the Fallen (Cloud, PC, consolas)
  • Octopath Traveler (Cloud, PC, consolas)
  • Octopath Traveler II (Cloud, PC, consolas)
  • SteamWorld Build (Cloud, PC, consolas)
