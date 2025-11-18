Los juegos que llegan y se van de Game Pass en la segunda mitad de noviembre de 2025

Los aumentos de precio y la mala imagen de Xbox están afectando fuertemente su servicio por suscripción, pero si siguen suscritos a este servicio aquí tienen toda la información sobre los juegos que llegan a la librería de Game Pass en las últimas semanas de noviembre de 2025 y cuáles la van a abandonar.
Son los siguientes:
Tengan en cuenta que los títulos que se suman al nivel Premium posiblemente ya está disponibles en otros niveles de la suscripción. Los enlaces los llevan a los tráileres de cada juego.
|JUEGO
|PLATAFORMAS
|GAME PASS
|FECHA
|Moonlighter 2*
|PC
|Ultimate, PC
|19 de noviembre
|Kulebra and the Souls of Limbo
|Cloud, PC, consolas
|Premium
|19 de noviembre
|Revenge of the Savage Planet
|Cloud, PC, Xbox Series
|Premium
|19 de noviembre
|Monsters are Coming! Rock & Road
|PC, Portátiles
|Ultimate, PC
|20 de noviembre
|The Crew Motorfest
|Cloud, PC, consolas
|Ultimate, PC
|20 de noviembre
|Banishers: Ghosts of New Eden
|Cloud, PC, Xbox Series
|Ultimate, PC, Premium
|25 de noviembre
|Kill It With Fire! 2
|Cloud, PC, consolas
|Ultimate, PC, Premium
|25 de noviembre
|Marvel Cosmic Invasion
|Cloud, PC, consolas
|Ultimate, PC
|1 de diciembre
|Lost Records: Bloom & Rage
|Cloud, PC, consolas
|Ultimate, PC, Premium
|2 de diciembre
Los juegos marcados con (*) son ‘Game Previews’. Juegos en acceso anticipado.
Ahora veamos cuáles son los juegos que van a abandonar el servicio Game Pass el 30 de noviembre de 2025
- Barbie Project Friendship (Cloud, PC, consolas)
- Lords of the Fallen (Cloud, PC, consolas)
- Octopath Traveler (Cloud, PC, consolas)
- Octopath Traveler II (Cloud, PC, consolas)
- SteamWorld Build (Cloud, PC, consolas)