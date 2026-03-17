Videojuegos

Los juegos que llegan y se van de Game Pass en los últimos días de marzo de 2026

Por
Foto del avatar
PorJulian Ramirez
Seguir
Lectura de 2 min

Xbox Game Pass nos sorprendió a comienzos de marzo de 2026 agregando Cyberpunk 2077 a su lista de juegos disponibles en su catálogo. Fue un buen movimiento y aunque no nos distrajo del caos que está afectando a la empresa, al menos quienes no han cancelado la suscripción pudieron disfrutar de este y otro puñado de buenos juegos. Ahora vamos a ver cuáles son los títulos que llegarán en las últimas semanas de este mes y los primeros días de abril.

Tengan en cuenta que los títulos que se suman al nivel Premium posiblemente ya están disponibles en otros niveles de la suscripción.

- Publicidad -
JUEGOPLATAFORMASGAME PASSFECHA
South of MidnightCloud, consolas, portátiles y PCUltimate, PC, Premium18 de marzo
The AltersCloud, Xbox Series X|S, PCPremium18 de marzo
Disco ElysiumCCloud, Xbox Series X|S, PCUltimate, PC, Premium18 de marzo
Like a Dragon: Infinite WealthCloud, consolas, portátiles y PCUltimate, PC, Premium24 de marzo
AbsolumCloud, Xbox Series X|S, PCUltimate, PC, Premium25 de marzo
Nova Roma*PCUltimate, PC26 de marzo
The Long DarkCloud, PC, ConsolasUltimate, PC, Premium30 de marzo
Resident Evil 7: Biohazard Cloud, PC, ConsolasUltimate, PC, Premium31 de marzo
Barbie Horse TrailsCloud, consolas, portátiles y PCUltimate, PC, Premium2 de abril
Clair Obscur Expedition 33 Cloud, Xbox Series X|S, PCPremium2 de abril
Final Fantasy IVCloud, Xbox Series X|S, PCUltimate, PC, Premium7 de abril

* Los juegos marcados con un asterisco con «Game Previews» o versiones en acceso anticipado.

Los juegos que serán retirados de Xbox Game Pass el martes 31 de marzo de 2026 serán:

  • Peppa Pig World Adventures (Cloud, consolas, PC)
  • Mad Streets (Cloud, consolas, PC)

Más noticias sobre Xbox

Surgen nuevos detalles sobre Proyecto Helix, la próxima consola de Xbox
 Surgen nuevos detalles sobre Proyecto Helix, la próxima…
Xbox anunció su «consola de la próxima generación»: Proyecto Helix
 Xbox anunció su «consola de la próxima generación»:…
Cyberpunk 2077 encabeza la lista de juegos que llegan a Xbox Game Pass en marzo de 2026
 Cyberpunk 2077 encabeza la lista de juegos que…
Para el fundador de Xbox, Seamus Blackley, el énfasis de Microsoft en la IA generativa no es compatible con la marca y podría ser descontinuada
 Para el fundador de Xbox, Seamus Blackley, el…
La campaña «Esto es un Xbox» impulsada por Sarah Bond ofendió internamente a los empleados de Microsoft
 La campaña «Esto es un Xbox» impulsada por…
Phil Spencer y Sarah Bond abandonan el barco de Xbox, dejando la compañía a la deriva
 Phil Spencer y Sarah Bond abandonan el barco…
Nintendo añade una actualización con ‘mejora del modo portátil’ para juegos de Switch en Switch 2
Street Fighter 6: conoce a qué horas estará disponible el parche o actualización e Alex
Cómo obtener la consola portátil Game Boy en Pokémon Pokopia
Capcom Vs. SNK 3 está muy cerca, EGDC dueña de SNK ha adquirido 26 millones de acciones de Capcom
Lego Batman: El legado del Caballero de la Noche acerca unos cuantos días su fecha de lanzamiento
Etiquetado:
Compartir este contenido
Foto del avatar
Seguir
Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
Artículo anterior Street Fighter 6: todas las notas del parche o actualización de Alex (Marzo 2026)
No hay comentarios

Lo último

Street Fighter 6: todas las notas del parche o actualización de Alex (Marzo 2026)
Esports
Sekiro: No defeat, el nuevo tráiler del anime confirma que su estreno está cerca
Anime y Manga
Linnéa (Genshin Impact): guía de mejor build, equipo, arma, materiales y más
Videojuegos
Capcom presenta la colaboración de Street Fighter 6 x Mega Man Star Force x Battle Network
Videojuegos