Los juegos que llegan y se van de Game Pass en los últimos días de marzo de 2026

Xbox Game Pass nos sorprendió a comienzos de marzo de 2026 agregando Cyberpunk 2077 a su lista de juegos disponibles en su catálogo. Fue un buen movimiento y aunque no nos distrajo del caos que está afectando a la empresa, al menos quienes no han cancelado la suscripción pudieron disfrutar de este y otro puñado de buenos juegos. Ahora vamos a ver cuáles son los títulos que llegarán en las últimas semanas de este mes y los primeros días de abril.
Tengan en cuenta que los títulos que se suman al nivel Premium posiblemente ya están disponibles en otros niveles de la suscripción.
|JUEGO
|PLATAFORMAS
|GAME PASS
|FECHA
|South of Midnight
|Cloud, consolas, portátiles y PC
|Ultimate, PC, Premium
|18 de marzo
|The Alters
|Cloud, Xbox Series X|S, PC
|Premium
|18 de marzo
|Disco Elysium
|CCloud, Xbox Series X|S, PC
|Ultimate, PC, Premium
|18 de marzo
|Like a Dragon: Infinite Wealth
|Cloud, consolas, portátiles y PC
|Ultimate, PC, Premium
|24 de marzo
|Absolum
|Cloud, Xbox Series X|S, PC
|Ultimate, PC, Premium
|25 de marzo
|Nova Roma*
|PC
|Ultimate, PC
|26 de marzo
|The Long Dark
|Cloud, PC, Consolas
|Ultimate, PC, Premium
|30 de marzo
|Resident Evil 7: Biohazard
|Cloud, PC, Consolas
|Ultimate, PC, Premium
|31 de marzo
|Barbie Horse Trails
|Cloud, consolas, portátiles y PC
|Ultimate, PC, Premium
|2 de abril
|Clair Obscur Expedition 33
|Cloud, Xbox Series X|S, PC
|Premium
|2 de abril
|Final Fantasy IV
|Cloud, Xbox Series X|S, PC
|Ultimate, PC, Premium
|7 de abril
* Los juegos marcados con un asterisco con «Game Previews» o versiones en acceso anticipado.
Los juegos que serán retirados de Xbox Game Pass el martes 31 de marzo de 2026 serán:
- Peppa Pig World Adventures (Cloud, consolas, PC)
- Mad Streets (Cloud, consolas, PC)