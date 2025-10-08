Los juegos que llegan y se van de Game Pass (octubre de 2025)

La reciente noticia sobre el aumento de precios del servicio por suscripción de Xbox hizo que muchos usuarios cancelaran sus suscripciones. Si ustedes son de los que quedan, tal vez les interese conocer cuáles son los juegos que llegarán a todos los niveles de Game Pass en octubre de 2025 y cuáles serán retirados a mitad de mes.
Comencemos.
|JUEGO
|PLATAFORMAS
|GAME PASS
|FECHA
|Supermarket Simulator
|Cloud
Consolas
PC
|Ultimate
Premium
PC
|8 de octubre
|Baldur’s Gate I & II: Enhanced Editions
|PC
|Ultimate
Premium
PC
|9 de octubre
|The Casting of Frank Stone
|Cloud
Xbox Series X|S
PC
|Ultimate
Premium
PC
|14 de octubre
|Ball x Pit
|Cloud
Consolas
PC
|Ultimate
PC
|15 de octubre
|The Grinch: Christmas Adventures
|Cloud
Consolas
PC
|Ultimate
Premium
PC
|15 de octubre
|Eternal Strands
|Cloud
Xbox Series X|S
PC
|Ultimate
Premium
PC
|15 de octubre
|He Is Coming*
|PC
|Premium
|15 de octubre
|Ninja Gaiden 2 Black
|Cloud
Xbox Series X|S
PC
|Premium
|15 de octubre
|Pax Dei
|PC
|Ultimate
Premium
PC
|16 de octubre
|Keeper
|Cloud
Xbox Series X|S
PC
|Ultimate
PC
|17 de octubre
|Evil West
|Cloud
Consolas
PC
|Ultimate
Premium
PC
|21 de octubre
|Ninja Gaiden 4
|Cloud
Xbox Series X|S
PC
|Ultimate
PC
|21 de octubre
* Juego en ‘Game Preview’ (acceso anticipado).
Los títulos que se suman a Standard para consolas Xbox posiblemente ya estaban disponibles para PC en otros niveles de la suscripción.
Ahora veamos cuáles son los juegos que van a abandonar el servicio Game Pass el 15 de octubre de 2025
- Cocoon
- Core Keeper
- Teenage Mutant Ninja Turtles Mutants Unleashed
Estos son los tráileres de los juegos que van a agregar: