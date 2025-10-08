Los juegos que llegan y se van de Game Pass (octubre de 2025)

La reciente noticia sobre el aumento de precios del servicio por suscripción de Xbox hizo que muchos usuarios cancelaran sus suscripciones. Si ustedes son de los que quedan, tal vez les interese conocer cuáles son los juegos que llegarán a todos los niveles de Game Pass en octubre de 2025 y cuáles serán retirados a mitad de mes.

Comencemos.

JUEGO PLATAFORMAS GAME PASS FECHA Supermarket Simulator Cloud

Consolas

PC Ultimate

Premium

PC 8 de octubre Baldur’s Gate I & II: Enhanced Editions PC Ultimate

Premium

PC 9 de octubre The Casting of Frank Stone Cloud

Xbox Series X|S

PC Ultimate

Premium

PC 14 de octubre Ball x Pit Cloud

Consolas

PC Ultimate

PC 15 de octubre The Grinch: Christmas Adventures Cloud

Consolas

PC Ultimate

Premium

PC 15 de octubre Eternal Strands Cloud

Xbox Series X|S

PC Ultimate

Premium

PC 15 de octubre He Is Coming* PC Premium 15 de octubre Ninja Gaiden 2 Black Cloud

Xbox Series X|S

PC Premium 15 de octubre Pax Dei PC Ultimate

Premium

PC 16 de octubre Keeper Cloud

Xbox Series X|S

PC Ultimate

PC 17 de octubre Evil West Cloud

Consolas

PC Ultimate

Premium

PC 21 de octubre Ninja Gaiden 4 Cloud

Xbox Series X|S

PC Ultimate

PC 21 de octubre

* Juego en ‘Game Preview’ (acceso anticipado).



Los títulos que se suman a Standard para consolas Xbox posiblemente ya estaban disponibles para PC en otros niveles de la suscripción.

Ahora veamos cuáles son los juegos que van a abandonar el servicio Game Pass el 15 de octubre de 2025

Cocoon

Core Keeper

Teenage Mutant Ninja Turtles Mutants Unleashed

Estos son los tráileres de los juegos que van a agregar: