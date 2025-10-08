Videojuegos

Los juegos que llegan y se van de Game Pass (octubre de 2025)

Ninjas, faros que caminan y... ¿supermercados?

Julian Ramirez
Por Julian Ramirez
Lectura de 2 min

La reciente noticia sobre el aumento de precios del servicio por suscripción de Xbox hizo que muchos usuarios cancelaran sus suscripciones. Si ustedes son de los que quedan, tal vez les interese conocer cuáles son los juegos que llegarán a todos los niveles de Game Pass en octubre de 2025 y cuáles serán retirados a mitad de mes.

Comencemos.

JUEGOPLATAFORMASGAME PASSFECHA
Supermarket SimulatorCloud
Consolas
PC		Ultimate
Premium
PC		8 de octubre
Baldur’s Gate I & II: Enhanced EditionsPCUltimate
Premium
PC		9 de octubre
The Casting of Frank Stone Cloud
Xbox Series X|S
PC		Ultimate
Premium
PC		14 de octubre
Ball x PitCloud
Consolas
PC		Ultimate
PC		15 de octubre
The Grinch: Christmas AdventuresCloud
Consolas
PC		Ultimate
Premium
PC		15 de octubre
Eternal StrandsCloud
Xbox Series X|S
PC		Ultimate
Premium
PC		15 de octubre
He Is Coming*PCPremium15 de octubre
Ninja Gaiden 2 BlackCloud
Xbox Series X|S
PC		Premium15 de octubre
Pax DeiPCUltimate
Premium
PC		16 de octubre
KeeperCloud
Xbox Series X|S
PC		Ultimate
PC		17 de octubre
Evil WestCloud
Consolas
PC		Ultimate
Premium
PC		21 de octubre
Ninja Gaiden 4Cloud
Xbox Series X|S
PC		Ultimate
PC		21 de octubre

* Juego en ‘Game Preview’ (acceso anticipado).

Los títulos que se suman a Standard para consolas Xbox posiblemente ya estaban disponibles para PC en otros niveles de la suscripción.

Ahora veamos cuáles son los juegos que van a abandonar el servicio Game Pass el 15 de octubre de 2025

  • Cocoon
  • Core Keeper
  • Teenage Mutant Ninja Turtles Mutants Unleashed

Estos son los tráileres de los juegos que van a agregar:

Hollow Knight: Silksong – Reseña (PC)
Tendremos nuevo contenido y sorpresas en Clair Obscur: Expedition 33 para celebrar las 5 millones de copias vendidas
Fortnite confirma colaboraciones con Doja Cat, Scooby Doo, Scream y R.E.P.O.
Scurge: Hive resurge para plataformas actuales desde sus días en GBA y DS
Nintendo anuncia una gira por centros comerciales de Latinoamérica para la temporada navideña, conoce en qué países
Red Dead Redemption 2 para Switch 2 de verdad existe, de acuerdo con fuente no oficial
Etiquetado:
Compartir este contenido
Artículo anterior Tendremos nuevo contenido y sorpresas en Clair Obscur: Expedition 33 para celebrar las 5 millones de copias vendidas
No hay comentarios

Lo último

One Punch Man: conoce los días de estreno de los episodios de la tercera temporada y el arco que inicia adaptando
Anime y Manga
¿Pikmin o Rosalina bebé para la película Super Mario Galaxy? La «pixarización» de Nintendo
Videojuegos
La película Jujutsu Kaisen: Ejecución que da inicio a la tercera temporada ya tiene fecha de estreno en Colombia, México y más países de Latinoamérica
Anime y Manga
Call of Duty recibirá skins de Depredador, Jason y Chucky en el evento La Maldición 2025, pero no se podrán usar en Black Ops 7
Videojuegos