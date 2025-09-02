Los juegos que llegan y se van de Game Pass (primera mitad de septiembre de 2025)

Siempre que publicamos una de estas noticias tenemos que recordar los despidos de empleados, cierres de estudios, cancelaciones de juegos y la campaña de boicot contra productos de Microsoft debido a la relación de sus productos con el genocidio que sigue siendo cometido. Sin apartar de la mente esas atrocidades de parte de Xbox, vamos a conocer cuáles son los juegos que se suman al servicio por suscripción Game Pass en la primera mitad del mes de septiembre de 2025 y cuáles lo van a abandonar.

JUEGO PLATAFORMAS GAME PASS FECHA I Am You Beast Cloud, PC y Xbox Series X|S Standard, PC, Ultimate 2 de septiembre Nine Sols Xbox Series X|S Standard 3 de septiembre Silksong Cloud, PC y consolas PC, Ultimate 4 de septiembre Cataclismo PC PC, Ultimate 4 de septiembre Paw Patrol World Cloud, PC y consolas Standard, PC, Ultimate 10 de septiembre RoadCraft Cloud y Xbox Series X|S Standard, PC, Ultimate 16 de septiembre

Los títulos que se suman a Standard para consolas Xbox posiblemente ya estaban disponibles para PC en otros niveles de la suscripción.

Ahora veamos cuáles son los juegos que van a abandonar el servicio a mediados de este mes.

Juegos que se van de Game Pass el 15 de septiembre de 2025

Estos títulos dejarán de estar disponibles para Cloud, consolas y PC.

All You Need is Help

Wargroove 2

We Love Katamari Reroll+ Royal Reverie

Por último, veamos los tráileres de los nuevos juegos: