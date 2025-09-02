Videojuegos

Los juegos que llegan y se van de Game Pass (primera mitad de septiembre de 2025)

Insectos, cataclismos y perros policías.

Julian Ramirez
Por Julian Ramirez
Lectura de 2 min

Siempre que publicamos una de estas noticias tenemos que recordar los despidos de empleadoscierres de estudios, cancelaciones de juegos y la campaña de boicot contra productos de Microsoft debido a la relación de sus productos con el genocidio que sigue siendo cometido. Sin apartar de la mente esas atrocidades de parte de Xbox, vamos a conocer cuáles son los juegos que se suman al servicio por suscripción Game Pass en la primera mitad del mes de septiembre de 2025 y cuáles lo van a abandonar.

JUEGOPLATAFORMASGAME PASSFECHA
I Am You BeastCloud, PC y Xbox Series X|SStandard, PC, Ultimate2 de septiembre
Nine SolsXbox Series X|SStandard3 de septiembre
SilksongCloud, PC y consolasPC, Ultimate4 de septiembre
CataclismoPCPC, Ultimate4 de septiembre
Paw Patrol WorldCloud, PC y consolasStandard, PC, Ultimate10 de septiembre
RoadCraftCloud y Xbox Series X|SStandard, PC, Ultimate16 de septiembre

Los títulos que se suman a Standard para consolas Xbox posiblemente ya estaban disponibles para PC en otros niveles de la suscripción.

Ahora veamos cuáles son los juegos que van a abandonar el servicio a mediados de este mes.

Juegos que se van de Game Pass el 15 de septiembre de 2025

Estos títulos dejarán de estar disponibles para Cloud, consolas y PC.

  • All You Need is Help 
  • Wargroove 2 
  • We Love Katamari Reroll+ Royal Reverie

Por último, veamos los tráileres de los nuevos juegos:

Hell is Us (PS5) – Reseña
Pokémon Unite recibirá cuatro megaevoluciones en 2025 y ya revelaron dos de ellas
Guía Hell is Us – Soluciones a todos los acertijos de la historia principal
Guía Hell is Us – Cómo completar todas las «buenas obras»
Overwatch 2: Blizzard toma medidas y banea a un millón de tramposos
Kojima Productions celebrará su décimo aniversario con un vistazo a nuevos juegos
Etiquetado:
Compartir este contenido
Artículo anterior Pokémon Unite recibirá cuatro megaevoluciones en 2025 y ya revelaron dos de ellas
No hay comentarios

Lo último

¿Mi pc corre Lords of the Fallen II? Estos son los requerimientos técnicos del juego
Videojuegos
Nuevos códigos para Genshin Impact en septiembre de 2025
Videojuegos
¿Es el krasue? Avance revela el nuevo asesino de Dead by Daylight (septiembre de 2025)
Videojuegos
Hell is Us (PS5) – Reseña