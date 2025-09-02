Los juegos que llegan y se van de Game Pass (primera mitad de septiembre de 2025)

Siempre que publicamos una de estas noticias tenemos que recordar los despidos de empleados, cierres de estudios, cancelaciones de juegos y la campaña de boicot contra productos de Microsoft debido a la relación de sus productos con el genocidio que sigue siendo cometido. Sin apartar de la mente esas atrocidades de parte de Xbox, vamos a conocer cuáles son los juegos que se suman al servicio por suscripción Game Pass en la primera mitad del mes de septiembre de 2025 y cuáles lo van a abandonar.
|JUEGO
|PLATAFORMAS
|GAME PASS
|FECHA
|I Am You Beast
|Cloud, PC y Xbox Series X|S
|Standard, PC, Ultimate
|2 de septiembre
|Nine Sols
|Xbox Series X|S
|Standard
|3 de septiembre
|Silksong
|Cloud, PC y consolas
|PC, Ultimate
|4 de septiembre
|Cataclismo
|PC
|PC, Ultimate
|4 de septiembre
|Paw Patrol World
|Cloud, PC y consolas
|Standard, PC, Ultimate
|10 de septiembre
|RoadCraft
|Cloud y Xbox Series X|S
|Standard, PC, Ultimate
|16 de septiembre
Los títulos que se suman a Standard para consolas Xbox posiblemente ya estaban disponibles para PC en otros niveles de la suscripción.
Ahora veamos cuáles son los juegos que van a abandonar el servicio a mediados de este mes.
Juegos que se van de Game Pass el 15 de septiembre de 2025
Estos títulos dejarán de estar disponibles para Cloud, consolas y PC.
- All You Need is Help
- Wargroove 2
- We Love Katamari Reroll+ Royal Reverie
Por último, veamos los tráileres de los nuevos juegos: