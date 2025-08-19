Videojuegos

Los juegos que llegan y se van de Game Pass (segunda mitad de agosto 2025)

Herreros, cabras y soldados muy anchos.

Julian Ramirez
No nos olvidamos de los despidos de empleadoscierres de estudios, cancelaciones de juegos ni de la campaña de boicot contra productos de Microsoft debido a la relación de sus productos con el genocidio que sigue siendo cometido, pero continuamos cumpliendo nuestro deber de informar. Si quieren saber cuáles son los juegos que llegarán a Game Pass en la segunda mitad del mes de agosto de 2025 y cuáles serán retirados del servicio, sigan leyendo.

JUEGOPLATAFORMASGAME PASSFECHA
Blacksmith Master*PCPC, Ultimate19 de agosto de 2025
VoidbreakerPCPC, Ultimate19 de agosto de 2025
Goat Simulator RemasteredXbox Series X|SStandard20 de agosto de 2025
Persona 4 GoldenxCloud, consolas, PCPC, Ultimate, Standard20 de agosto de 2025
HerdlingxCloud, consolas, PCPC, Ultimate, Standard21 de agosto de 2025
Gears of War: ReloadedxCloud, PC y Series X|SPC, Ultimate26 de agosto de 2025
Dragon Age: The VeilguardxCloud, PC y Series X|SPC, Ultimate28 de agosto de 2025

Blacksmith Master estará en acceso anticipado (Game Preview).

Los juegos que se suman a Standard para consolas Xbox posiblemente ya estaban disponibles para PC en otros niveles de la suscripción.

Veamos también los tráileres de estos juegos:

Por último, veamos cuáles son los juegos que van a abandonar el servicio a mediados de este mes.

Juegos que se van de Game Pass el 31 de agosto de 2025

  • Ben 10 Power Trip (Cloud, Consolas y PC)
  • Borderlands 3 (Cloud, Consolas y PC)
  • Paw Patrol Mighty Pups Save Adventure Bay (Cloud, Consolas y PC)
  • Sea of Stars (Cloud, Consolas y PC)
  • This War of Mine: Final Cut (Cloud, Consolas y PC)
