Los juegos que llegan y se van de Game Pass (segunda mitad de agosto 2025)

No nos olvidamos de los despidos de empleados, cierres de estudios, cancelaciones de juegos ni de la campaña de boicot contra productos de Microsoft debido a la relación de sus productos con el genocidio que sigue siendo cometido, pero continuamos cumpliendo nuestro deber de informar. Si quieren saber cuáles son los juegos que llegarán a Game Pass en la segunda mitad del mes de agosto de 2025 y cuáles serán retirados del servicio, sigan leyendo.

JUEGO PLATAFORMAS GAME PASS FECHA Blacksmith Master* PC PC, Ultimate 19 de agosto de 2025 Voidbreaker PC PC, Ultimate 19 de agosto de 2025 Goat Simulator Remastered Xbox Series X|S Standard 20 de agosto de 2025 Persona 4 Golden xCloud, consolas, PC PC, Ultimate, Standard 20 de agosto de 2025 Herdling xCloud, consolas, PC PC, Ultimate, Standard 21 de agosto de 2025 Gears of War: Reloaded xCloud, PC y Series X|S PC, Ultimate 26 de agosto de 2025 Dragon Age: The Veilguard xCloud, PC y Series X|S PC, Ultimate 28 de agosto de 2025

* Blacksmith Master estará en acceso anticipado (Game Preview).

Los juegos que se suman a Standard para consolas Xbox posiblemente ya estaban disponibles para PC en otros niveles de la suscripción.

Veamos también los tráileres de estos juegos:

Por último, veamos cuáles son los juegos que van a abandonar el servicio a mediados de este mes.

Juegos que se van de Game Pass el 31 de agosto de 2025