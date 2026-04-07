Los juegos que llegan y se van de Xbox Game Pass en abril de 2026

Xbox ha recibido algunas críticas por «agregar pocos juegos» al catálogo de Game Pass en los meses anteriores (pero esa es la menor de las cosas por las que se le critica), así que en las primeras semanas de abril de 2026 se van a desquitar agregando casi una veintena de nuevos títulos al catálogo del servicio por suscripción. Vamos a ver de cuáles se trata.
Son los siguientes:
Tengan en cuenta que los títulos que se suman al nivel Premium posiblemente ya estában disponibles en otros niveles de la suscripción desde hace meses.
|JUEGO
|PLATAFORMAS
|GAME PASS
|FECHA
|DayZ
|PC
|Ultimate, PC, Premium, Essential
|8 de abril
|Endless Legend 2*
|PC
|Ultimate, PC, Premium
|8 de abril
|FBC: Firebreak
|Cloud, Xbox Series X|S, PC
|Ultimate, PC, Premium
|8 de abril
|Planet Coaster 2
|Cloud, Xbox Series X|S, PC
|Ultimate, PC, Premium
|9 de abril
|Tiny Bookshop
|Cloud, Xbox Series X|S, PC
|Ultimate, PC, Premium
|10 de abril
|Football Manager 26
|Cloud, Consolas, PC
|Ultimate, PC, Premium
|10 de abril
|Hades II
|Cloud, Xbox Series X|S, Portátiles y PC
|Ultimate, PC, Premium
|14 de abril
|Replaced
|Cloud, Xbox Series X|S, PC
|Ultimate, PC
|14 de abril
|The Thaumaturge
|Cloud, Xbox Series X|S, PC
|Ultimate, PC, Premium
|14 de abril
|The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered
|Cloud, Xbox Series X|S, PC
|Ultimate, PC, Premium
|16 de abril
|EA Sports NHL 26
|Cloud, Xbox Series X|S
|Ultimate, PC
|16 de abril
|Call of Duty: Modern Warfare
|Cloud, Consolas, PC
|Ultimate, PC, Premium
|17 de abril
|Little Rocket Lab
|Cloud, Consolas, PC
|Ultimate, PC, Premium
|21 de abril
|Sopa: Tale of the Stolen Potato
|Cloud, Xbox Series X|S, Portátiles y PC
|Ultimate, PC, Premium
|21 de abril
|Vampire Crawlers
|Cloud, Xbox Series X|S, Portátiles y PC
|Ultimate, PC
|21 de abril
|Kiln
Cloud, Xbox Series X|S, Portátiles y PC
|Ultimate, PC
|23 de abril
* Los juegos marcados con un asterisco con «Game Previews» o versiones en acceso anticipado.
Los juegos que serán retirados de Xbox Game Pass el miércoles 15 de abril de 2026 serán:
- Ashen (Cloud, Consolas y PC)
- Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes (Cloud, Consolas y PC)
- Grand Theft Auto V (Cloud, Consolas y PC)
- My Little Pony: A Zephyr Heights Mystery (Cloud, Consolas y PC)
- Terra Invicta* (PC)