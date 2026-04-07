Los juegos que llegan y se van de Xbox Game Pass en abril de 2026

Xbox ha recibido algunas críticas por «agregar pocos juegos» al catálogo de Game Pass en los meses anteriores (pero esa es la menor de las cosas por las que se le critica), así que en las primeras semanas de abril de 2026 se van a desquitar agregando casi una veintena de nuevos títulos al catálogo del servicio por suscripción. Vamos a ver de cuáles se trata.

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Son los siguientes:

Tengan en cuenta que los títulos que se suman al nivel Premium posiblemente ya estában disponibles en otros niveles de la suscripción desde hace meses.

JUEGO PLATAFORMAS GAME PASS FECHA DayZ PC Ultimate, PC, Premium, Essential 8 de abril Endless Legend 2* PC Ultimate, PC, Premium 8 de abril FBC: Firebreak Cloud, Xbox Series X|S, PC Ultimate, PC, Premium 8 de abril Planet Coaster 2 Cloud, Xbox Series X|S, PC Ultimate, PC, Premium 9 de abril Tiny Bookshop Cloud, Xbox Series X|S, PC Ultimate, PC, Premium 10 de abril Football Manager 26 Cloud, Consolas, PC Ultimate, PC, Premium 10 de abril Hades II Cloud, Xbox Series X|S, Portátiles y PC Ultimate, PC, Premium 14 de abril Replaced Cloud, Xbox Series X|S, PC Ultimate, PC 14 de abril The Thaumaturge Cloud, Xbox Series X|S, PC Ultimate, PC, Premium 14 de abril The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered Cloud, Xbox Series X|S, PC Ultimate, PC, Premium 16 de abril EA Sports NHL 26 Cloud, Xbox Series X|S Ultimate, PC 16 de abril Call of Duty: Modern Warfare Cloud, Consolas, PC Ultimate, PC, Premium 17 de abril Little Rocket Lab Cloud, Consolas, PC Ultimate, PC, Premium 21 de abril Sopa: Tale of the Stolen Potato Cloud, Xbox Series X|S, Portátiles y PC Ultimate, PC, Premium 21 de abril Vampire Crawlers Cloud, Xbox Series X|S, Portátiles y PC Ultimate, PC 21 de abril Kiln

Cloud, Xbox Series X|S, Portátiles y PC Ultimate, PC 23 de abril

* Los juegos marcados con un asterisco con «Game Previews» o versiones en acceso anticipado.

Los juegos que serán retirados de Xbox Game Pass el miércoles 15 de abril de 2026 serán: