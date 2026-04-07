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Los juegos que llegan y se van de Xbox Game Pass en abril de 2026

Dioses, hechiceros, soldados y... ¿vasijas de barro?

Julian Ramirez
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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
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Xbox ha recibido algunas críticas por «agregar pocos juegos» al catálogo de Game Pass en los meses anteriores (pero esa es la menor de las cosas por las que se le critica), así que en las primeras semanas de abril de 2026 se van a desquitar agregando casi una veintena de nuevos títulos al catálogo del servicio por suscripción. Vamos a ver de cuáles se trata.

Son los siguientes:

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Tengan en cuenta que los títulos que se suman al nivel Premium posiblemente ya estában disponibles en otros niveles de la suscripción desde hace meses.

JUEGOPLATAFORMASGAME PASSFECHA
DayZPCUltimate, PC, Premium, Essential8 de abril
Endless Legend 2*PCUltimate, PC, Premium8 de abril
FBC: FirebreakCloud, Xbox Series X|S, PCUltimate, PC, Premium8 de abril
Planet Coaster 2Cloud, Xbox Series X|S, PCUltimate, PC, Premium9 de abril
Tiny BookshopCloud, Xbox Series X|S, PCUltimate, PC, Premium10 de abril
Football Manager 26Cloud, Consolas, PCUltimate, PC, Premium10 de abril
Hades IICloud, Xbox Series X|S, Portátiles y PCUltimate, PC, Premium14 de abril
ReplacedCloud, Xbox Series X|S, PCUltimate, PC14 de abril
The ThaumaturgeCloud, Xbox Series X|S, PCUltimate, PC, Premium14 de abril
The Elder Scrolls IV: Oblivion RemasteredCloud, Xbox Series X|S, PCUltimate, PC, Premium16 de abril
EA Sports NHL 26Cloud, Xbox Series X|SUltimate, PC16 de abril
Call of Duty: Modern WarfareCloud, Consolas, PCUltimate, PC, Premium17 de abril
Little Rocket LabCloud, Consolas, PCUltimate, PC, Premium21 de abril
Sopa: Tale of the Stolen PotatoCloud, Xbox Series X|S, Portátiles y PCUltimate, PC, Premium21 de abril
Vampire CrawlersCloud, Xbox Series X|S, Portátiles y PCUltimate, PC21 de abril
Kiln 
Cloud, Xbox Series X|S, Portátiles y PC		Ultimate, PC23 de abril

* Los juegos marcados con un asterisco con «Game Previews» o versiones en acceso anticipado.

Los juegos que serán retirados de Xbox Game Pass el miércoles 15 de abril de 2026 serán:

  • Ashen (Cloud, Consolas y PC)
  • Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes (Cloud, Consolas y PC)
  • Grand Theft Auto V (Cloud, Consolas y PC)
  • My Little Pony: A Zephyr Heights Mystery (Cloud, Consolas y PC)
  • Terra Invicta* (PC)

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