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Los juegos que llegan y se van de Xbox Game Pass en los últimos días de abril de 2026

Terminando el mes con fuerza.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
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A pesar de  todos los poblemas que tiene, Xbox nos sorprendió agregando más de 15 juegos a Game Pass en las primeras semanas de abril de 2026 y todavía vienen más. Ya anunciaron cuáles serán los títulos que se sumarán a este servicio por suscripción en los últimos días del mes, así que vamos a conocerlos.

Son los siguientes:

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Tengan en cuenta que los juegos que se suman al nivel Premium posiblemente ya está disponibles en otros niveles de la suscripción.

JUEGOPLATAFORMASGAME PASSFECHA
Little Rocket LabCloud, consolas y PCUltimate, PC, Premium21 de abril
Sopa: Tale of the Stolen PotatoCloud, consolas, portátiles y PCUltimate, PC, Premium21 de abril
Vampire CrawlersCloud, Xbox Series X|S, portátiles y PCUltimate, PC21 de abril
KilnCloud, Xbox Series X|S, portátiles y PCUltimate, PC23 de abril
AphelionCloud, Xbox Series X|S, portátiles y PCUltimate, PC28 de abril
Trepang2Cloud, Xbox Series X|S y PCUltimate, PC, Premium29 de abril
Heroes of Might & Magic: Olden Era*PCUltimate, PC30 de abril
Sledding Game* Cloud, Xbox Series X|S y PCUltimate, PC30 de abril
TerraTech LegionCloud, Xbox Series X|S y PCUltimate, PC30 de abril
Final Fantasy VCloud, Xbox Series X|S y PCUltimate, PC, Premium5 de mayo

* Los juegos marcados con un asterisco con «Game Previews» o versiones en acceso anticipado.

Los juegos que serán retirados de Xbox Game Pass el jueves 30 de abril de 2026 serán:

  • Citizen Sleeper (Cloud, consolas y PC)
  • Creatures of Ava (Cloud, consolas y PC)
  • Dragon Ball Xenoverse 2 (Cloud, consolas y PC)
  • Endless Legend 2 (PC)
  • Goat Simulator (Cloud y consolas)
  • Goat Simulator Remastered (Cloud, consolas y PC)
  • Hunt Showdown 1896 (Cloud, consolas y PC)
  • NHL 24 (EA Play) (Cloud y consolas)
  • Revenge of the Savage Planet (Cloud, consolas y PC)

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