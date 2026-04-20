Los juegos que llegan y se van de Xbox Game Pass en los últimos días de abril de 2026

A pesar de todos los poblemas que tiene, Xbox nos sorprendió agregando más de 15 juegos a Game Pass en las primeras semanas de abril de 2026 y todavía vienen más. Ya anunciaron cuáles serán los títulos que se sumarán a este servicio por suscripción en los últimos días del mes, así que vamos a conocerlos.

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Son los siguientes:



Tengan en cuenta que los juegos que se suman al nivel Premium posiblemente ya está disponibles en otros niveles de la suscripción.

JUEGO PLATAFORMAS GAME PASS FECHA Little Rocket Lab Cloud, consolas y PC Ultimate, PC, Premium 21 de abril Sopa: Tale of the Stolen Potato Cloud, consolas, portátiles y PC Ultimate, PC, Premium 21 de abril Vampire Crawlers Cloud, Xbox Series X|S, portátiles y PC Ultimate, PC 21 de abril Kiln Cloud, Xbox Series X|S, portátiles y PC Ultimate, PC 23 de abril Aphelion Cloud, Xbox Series X|S, portátiles y PC Ultimate, PC 28 de abril Trepang2 Cloud, Xbox Series X|S y PC Ultimate, PC, Premium 29 de abril Heroes of Might & Magic: Olden Era* PC Ultimate, PC 30 de abril Sledding Game* Cloud, Xbox Series X|S y PC Ultimate, PC 30 de abril TerraTech Legion Cloud, Xbox Series X|S y PC Ultimate, PC 30 de abril Final Fantasy V Cloud, Xbox Series X|S y PC Ultimate, PC, Premium 5 de mayo

* Los juegos marcados con un asterisco con «Game Previews» o versiones en acceso anticipado.

Los juegos que serán retirados de Xbox Game Pass el jueves 30 de abril de 2026 serán: