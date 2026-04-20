Los juegos que llegan y se van de Xbox Game Pass en los últimos días de abril de 2026

A pesar de todos los poblemas que tiene, Xbox nos sorprendió agregando más de 15 juegos a Game Pass en las primeras semanas de abril de 2026 y todavía vienen más. Ya anunciaron cuáles serán los títulos que se sumarán a este servicio por suscripción en los últimos días del mes, así que vamos a conocerlos.
Son los siguientes:
Tengan en cuenta que los juegos que se suman al nivel Premium posiblemente ya está disponibles en otros niveles de la suscripción.
|JUEGO
|PLATAFORMAS
|GAME PASS
|FECHA
|Little Rocket Lab
|Cloud, consolas y PC
|Ultimate, PC, Premium
|21 de abril
|Sopa: Tale of the Stolen Potato
|Cloud, consolas, portátiles y PC
|Ultimate, PC, Premium
|21 de abril
|Vampire Crawlers
|Cloud, Xbox Series X|S, portátiles y PC
|Ultimate, PC
|21 de abril
|Kiln
|Cloud, Xbox Series X|S, portátiles y PC
|Ultimate, PC
|23 de abril
|Aphelion
|Cloud, Xbox Series X|S, portátiles y PC
|Ultimate, PC
|28 de abril
|Trepang2
|Cloud, Xbox Series X|S y PC
|Ultimate, PC, Premium
|29 de abril
|Heroes of Might & Magic: Olden Era*
|PC
|Ultimate, PC
|30 de abril
|Sledding Game*
|Cloud, Xbox Series X|S y PC
|Ultimate, PC
|30 de abril
|TerraTech Legion
|Cloud, Xbox Series X|S y PC
|Ultimate, PC
|30 de abril
|Final Fantasy V
|Cloud, Xbox Series X|S y PC
|Ultimate, PC, Premium
|5 de mayo
* Los juegos marcados con un asterisco con «Game Previews» o versiones en acceso anticipado.
Los juegos que serán retirados de Xbox Game Pass el jueves 30 de abril de 2026 serán:
- Citizen Sleeper (Cloud, consolas y PC)
- Creatures of Ava (Cloud, consolas y PC)
- Dragon Ball Xenoverse 2 (Cloud, consolas y PC)
- Endless Legend 2 (PC)
- Goat Simulator (Cloud y consolas)
- Goat Simulator Remastered (Cloud, consolas y PC)
- Hunt Showdown 1896 (Cloud, consolas y PC)
- NHL 24 (EA Play) (Cloud y consolas)
- Revenge of the Savage Planet (Cloud, consolas y PC)