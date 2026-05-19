Los juegos que llegan y se van de Xbox Game Pass en los últimos días mayo de 2026

Durante las dos primeras semanas del mes recibimos más de una docena de juegos —incluyendo el esperado Forza Horizon 6 y el genial Mixtape— pero eso no es nada porque habrá otra docena de juegos más que llegarán a Xbox Game Pass en los últimos días del mes de mayo de 2026 y los primeros días de junio.
Vamos a ver cuáles son.
Tengan en cuenta que los juegos que se suman al nivel Premium posiblemente ya estaban disponibles en otros niveles de la suscripción (Ultimate y PC).
|JUEGO
|PLATAFORMAS
|GAME PASS
|FECHA
|Dead Static Drive
|Cloud, consolas y PC
|Ultimate, PC, Premium
|20 de mayo
|My Friend Peppa Pig
|Cloud, consolas y PC
|Ultimate, PC, Premium
|20 de mayo
|Pigeon Simulator
|Cloud, Xbox Series X|S, portátiles y PC
|Ultimate, PC, Premium
|20 de mayo
|Remnant II
|Cloud, consolas y PC
|Ultimate, PC, Premium
|20 de mayo
|Winter Burrow
|Cloud, consolas y PC
|Ultimate, PC
|20 de mayo
|Luna Abyss
|Cloud, Xbox Series X|S y PC
|Ultimate, PC, Premium
|21 de mayo
|Escape Simulator
|Cloud, consolas y PC
|Ultimate, PC
|26 de mayo
|Echo Generation 2
|Cloud, Xbox Series X|S y PC
|Ultimate, PC
|27 de mayo
|The Outer Worlds
|Cloud, Xbox Series X|S y PC
|Ultimate, PC, Premium
|27 de mayo
|Crashout Crew
|Cloud, Xbox Series X|S, portátiles y PC
|Ultimate, PC
|28 de mayo
|Kabuto Park
|Cloud, Xbox Series X|S y PC
|Ultimate, PC, Premium
|28 de mayo
|Final Fantasy VI
|Cloud, Xbox Series X|S y PC
|Ultimate, PC, Premium
|2 de junio
|Jurassic World Evolution 3
|Cloud, Xbox Series X|S y PC
|Ultimate, PC, Premium
|2 de junio
Los juegos que serán retirados de Xbox Game Pass el domingo 31 de mayo de 2026 serán:
- Against the Storm – Cloud, consolas y PC
- Crypt Custodian – Cloud, consolas y PC
- Metaphor: ReFantazio – Cloud, consolas y PC
- Persona 4 Golden – Cloud, consolas y PC
- Spray Paint Simulator – Cloud, consolas y PC