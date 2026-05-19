Los juegos que llegan y se van de Xbox Game Pass en los últimos días mayo de 2026

Palomas, insectos y horrores extraterrestres.

Julian Ramirez
Julian Ramirez
Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
Durante las dos primeras semanas del mes recibimos más de una docena de juegos —incluyendo el esperado Forza Horizon 6 y el genial Mixtape— pero eso no es nada porque habrá otra docena de juegos más que llegarán a Xbox Game Pass en los últimos días del mes de mayo de 2026 y los primeros días de junio.

Vamos a ver cuáles son.

Tengan en cuenta que los juegos que se suman al nivel Premium posiblemente ya estaban disponibles en otros niveles de la suscripción (Ultimate y PC).

JUEGOPLATAFORMASGAME PASSFECHA
Dead Static DriveCloud, consolas y PCUltimate, PC, Premium20 de mayo
My Friend Peppa PigCloud, consolas y PCUltimate, PC, Premium20 de mayo
Pigeon SimulatorCloud, Xbox Series X|S, portátiles y PCUltimate, PC, Premium20 de mayo
Remnant IICloud, consolas y PCUltimate, PC, Premium20 de mayo
Winter BurrowCloud, consolas y PCUltimate, PC20 de mayo
Luna AbyssCloud, Xbox Series X|S y PCUltimate, PC, Premium21 de mayo
Escape SimulatorCloud, consolas y PCUltimate, PC26 de mayo
Echo Generation 2Cloud, Xbox Series X|S y PCUltimate, PC27 de mayo
The Outer WorldsCloud, Xbox Series X|S y PCUltimate, PC, Premium27 de mayo
Crashout CrewCloud, Xbox Series X|S, portátiles y PCUltimate, PC28 de mayo
Kabuto ParkCloud, Xbox Series X|S y PCUltimate, PC, Premium28 de mayo
Final Fantasy VICloud, Xbox Series X|S y PCUltimate, PC, Premium2 de junio
Jurassic World Evolution 3Cloud, Xbox Series X|S y PCUltimate, PC, Premium2 de junio

Los juegos que serán retirados de Xbox Game Pass el domingo 31 de mayo de 2026 serán:

  • Against the Storm – Cloud, consolas y PC
  • Crypt Custodian  – Cloud, consolas y PC
  • Metaphor: ReFantazio – Cloud, consolas y PC
  • Persona 4 Golden – Cloud, consolas y PC
  • Spray Paint Simulator – Cloud, consolas y PC

Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
