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Los juegos que llegan y se van de Xbox Game Pass en mayo de 2026

Corriendo en Japón.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
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Una docena de juegos se unirán en las primeras semanas del mes de mayo de 2026 al servicio por suscripción Xbox Game Pass en los niveles Ultimate, PC y Premium, incluyendo el esperado título de carreras Forza Horizon 6. Vamos a conocer cuáles son.

Se trata de los siguientes:

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Tengan en cuenta que los juegos que se suman al nivel Premium posiblemente ya está disponibles en otros niveles de la suscripción.

JUEGOPLATAFORMASGAME PASSFECHA
Ben 10 Power TripCloud, consolas y PCUltimate, PC, Premium6 de mayo
Descenders Next*Cloud, consolas, portátiles y PCUltimate, PC, Premium6 de mayo
Wheel WorldCloud, Xbox Series X|S y PCUltimate, PC, Premium6 de mayo
WildgateCloud, Xbox Series X|S y PCUltimate, PC, Premium6 de mayo
Wuchang: Fallen FeathersCloud, Xbox Series X|S y PCUltimate, PC, Premium6 de mayo
Mixtape Cloud, Xbox Series X|S, portátiles y PCUltimate, PC7 de mayo
OutboundCloud, consolas y PCUltimate, PC11 de mayo
Black JacketCloud, Xbox Series X|S, portátiles y PCUltimate, PC12 de mayo
Call of the Elder GodsCloud, Xbox Series X|S, portátiles y PCUltimate, PC12 de mayo
Elite DangerousCloud y consolasUltimate, Premium12 de mayo
Doom: The Dark AgesCloud, Xbox Series X|S, portátiles y PCUltimate, PC, Premium14 de mayo
Subnautica 2*Cloud, Xbox Series X|S, portátiles y PCUltimate, PC14 de mayo
Forza Horizon 6Cloud, Xbox Series X|S, portátiles y PCUltimate, PC19 de mayo

* Los juegos marcados con un asterisco con «Game Previews» o versiones en acceso anticipado.

Los juegos que serán retirados de Xbox Game Pass el viernes 15 de mayo de 2026 serán:

  • Galacticare (Cloud, consolas y PC)
  • Go Mecha Ball (Cloud, consolas y PC)
  • Kulebra and the Souls of Limbo (Cloud, consolas y PC)
  • Paw Patrol Rescue Wheels: Championship (Cloud, consolas y PC)
  • Planet of Lana (Cloud, consolas y PC)

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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