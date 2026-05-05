Los juegos que llegan y se van de Xbox Game Pass en mayo de 2026

Una docena de juegos se unirán en las primeras semanas del mes de mayo de 2026 al servicio por suscripción Xbox Game Pass en los niveles Ultimate, PC y Premium, incluyendo el esperado título de carreras Forza Horizon 6. Vamos a conocer cuáles son.

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Se trata de los siguientes:

Tengan en cuenta que los juegos que se suman al nivel Premium posiblemente ya está disponibles en otros niveles de la suscripción.

JUEGO PLATAFORMAS GAME PASS FECHA Ben 10 Power Trip Cloud, consolas y PC Ultimate, PC, Premium 6 de mayo Descenders Next* Cloud, consolas, portátiles y PC Ultimate, PC, Premium 6 de mayo Wheel World Cloud, Xbox Series X|S y PC Ultimate, PC, Premium 6 de mayo Wildgate Cloud, Xbox Series X|S y PC Ultimate, PC, Premium 6 de mayo Wuchang: Fallen Feathers Cloud, Xbox Series X|S y PC Ultimate, PC, Premium 6 de mayo Mixtape Cloud, Xbox Series X|S, portátiles y PC Ultimate, PC 7 de mayo Outbound Cloud, consolas y PC Ultimate, PC 11 de mayo Black Jacket Cloud, Xbox Series X|S, portátiles y PC Ultimate, PC 12 de mayo Call of the Elder Gods Cloud, Xbox Series X|S, portátiles y PC Ultimate, PC 12 de mayo Elite Dangerous Cloud y consolas Ultimate, Premium 12 de mayo Doom: The Dark Ages Cloud, Xbox Series X|S, portátiles y PC Ultimate, PC, Premium 14 de mayo Subnautica 2* Cloud, Xbox Series X|S, portátiles y PC Ultimate, PC 14 de mayo Forza Horizon 6 Cloud, Xbox Series X|S, portátiles y PC Ultimate, PC 19 de mayo

* Los juegos marcados con un asterisco con «Game Previews» o versiones en acceso anticipado.

Los juegos que serán retirados de Xbox Game Pass el viernes 15 de mayo de 2026 serán:

Galacticare (Cloud, consolas y PC)

(Cloud, consolas y PC) Go Mecha Ball (Cloud, consolas y PC)

(Cloud, consolas y PC) Kulebra and the Souls of Limbo (Cloud, consolas y PC)

(Cloud, consolas y PC) Paw Patrol Rescue Wheels: Championship (Cloud, consolas y PC)

(Cloud, consolas y PC) Planet of Lana (Cloud, consolas y PC)