Los jugadores gastan dos veces más en remakes que en remasterizaciones, de acuerdo con investigación

Según un estudio de Ampere Analysis, las nuevas versiones y remasterizaciones de videojuegos lanzadas entre 2024 y 2025 atrajeron a 72,4 millones de jugadores en Xbox, PlayStation y Steam, quienes gastaron aproximadamente 1400 millones de dólares en juegos completos premium y microtransacciones. De los 42 títulos analizados (15 remakes y 27 remasterizaciones lanzadas entre enero de 2024 y septiembre de 2025), el gasto global promedio en remakes fue más del doble que el de una remasterización promedio, alcanzando el 220%.

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles es una «remasterización a la remasterización».

Si bien los datos sugieren que las nuevas versiones o remakes pueden revitalizar franquicias clásicas y atraer a nuevas audiencias, requieren una inversión considerablemente mayor en desarrollo, marketing y tiempo. Las remasterizaciones, por el contrario, ofrecen una producción más rápida y un menor coste, pero generalmente generan menos interacción.

Según la investigación, existen algunas excepciones como The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, que alcanzó un pico de 180 millones de dólares en gasto de los consumidores y 7 millones de usuarios activos mensuales en PlayStation, Xbox y Steam.

Katie Holt

«A medida que aumentan los costes de desarrollo de juegos y propiedades intelectuales, los distribuidores recurren cada vez más a sus catálogos antiguos en busca de remakes y remasterizaciones rentables», señaló Katie Holt, analista sénior de Ampere Analysis.

«Las compañías que deben decidir entre un remake completo y una remasterización tienen que sopesar la planificación de la franquicia, el riesgo de la inversión, la antigüedad del contenido, la compatibilidad con las plataformas actuales y otros factores al elegir qué camino tomar».