Videojuegos

Los logros de Kingdom Hearts IV, Control Resonant, Dragon Ball Xenoverse 3 y más de 20 juegos se han filtrado

La masiva filtración revela los mundos sin anunciar que tendrá Kingdom Hearts IV y detalles de la historia y mecánicas de otros juegos.

Cesar Salcedo
Por
Cesar Salcedo
Lectura de 2 min

Una filtración masiva de listas de logros en plataformas como SteamDB y Exophase ha sacado a la luz información sobre decenas de videojuegos. El incidente incluye títulos cuya fecha de lanzamiento aún se encuentra distante, así como proyectos que ni siquiera han sido anunciados de manera oficial por sus desarrolladoras. Es así que como era de esperarse, la comunidad ha comenzado a calificar esta filtración como un acontecimiento de gran magnitud debido a que revela información y spoilers de juegos que saldran en los próximos años.

¿Cuáles son los juegos que hacen parte de la masiva filtración de logros en Steam?

La filtración abarca un extenso catálogo de juegos que incluye secuelas muy esperadas, versiones remasterizadas, remakes y nuevas entregas no anunciadas. Entre los hallazgos más destacados figuran listas de logros de títulos como Kingdom Hearts IV, que contiene información sobre mundos no revelados, y de juegos cuya presencia en Steam no se había confirmado previa a este suceso, como Squadron 42 de Star Citizen. Asimismo, se han identificado proyectos no revelados de Nickelodeon, Telltale Games y otras propiedades intelectuales. A continuación, les presentamos una lista de los juegos involucrados en la filtración que se han encontrado hasta el momento.

- Publicidad -
🔥

Más noticias sobre videojuegos

Las cartas coleccionables The Legend of Zelda: Master Collection de Panini solo fueron anunciadas para Europa y Reino Unido
 Las cartas coleccionables The Legend of Zelda: Master…
El tercer set de LEGO Zelda: Ocarina of Time es una corajuda estatuilla de Link y Epona basada en el arte original, cuándo sale
 El tercer set de LEGO Zelda: Ocarina of…
Jugamos Gundam Rogue Orbit y les contamos cómo es la jugabilidad y qué tipos de Mobile Suit probamos
 Jugamos Gundam Rogue Orbit y les contamos cómo…

Vía: Gematsu

Los logros de Persona 4 y 6 se han filtrado y los de la sexta entrega confirman muchos detalles de su historia
Cómo se compara el remake de Zelda: Ocarina of Time frente al demo técnico en Wii U del 2011
Vesna (Genshin Impact): guía de mejor build, equipo, arma, materiales y más
Vodyanitsa (Genshin Impact): guía de mejor build, equipo, arma, materiales y más
Jugamos Gundam Rogue Orbit y les contamos cómo es la jugabilidad y qué tipos de Mobile Suit probamos
Compartir este contenido
Artículo anterior Los logros de Persona 4 y 6 se han filtrado y los de la sexta entrega confirman muchos detalles de su historia
No hay comentarios

Lo último

Las cartas coleccionables The Legend of Zelda: Master Collection de Panini solo fueron anunciadas para Europa y Reino Unido
Cultura POP
El tercer set de LEGO Zelda: Ocarina of Time es una corajuda estatuilla de Link y Epona basada en el arte original, cuándo sale
Cultura POP
One Piece: el último episodio del 2026 ya tiene programada su fecha de estreno
Anime y Manga
Battlefield REDSEC: nuevas funciones, Battle Royale rápido y toda la información sobre las Cash Cups y la competencia Elite
Esports