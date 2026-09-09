Los logros de Kingdom Hearts IV, Control Resonant, Dragon Ball Xenoverse 3 y más de 20 juegos se han filtrado

Una filtración masiva de listas de logros en plataformas como SteamDB y Exophase ha sacado a la luz información sobre decenas de videojuegos. El incidente incluye títulos cuya fecha de lanzamiento aún se encuentra distante, así como proyectos que ni siquiera han sido anunciados de manera oficial por sus desarrolladoras. Es así que como era de esperarse, la comunidad ha comenzado a calificar esta filtración como un acontecimiento de gran magnitud debido a que revela información y spoilers de juegos que saldran en los próximos años.

Sigue en Google Sigue a GamerFocus en Google para ver más contenido gamer. Seguir

¿Cuáles son los juegos que hacen parte de la masiva filtración de logros en Steam?

La filtración abarca un extenso catálogo de juegos que incluye secuelas muy esperadas, versiones remasterizadas, remakes y nuevas entregas no anunciadas. Entre los hallazgos más destacados figuran listas de logros de títulos como Kingdom Hearts IV, que contiene información sobre mundos no revelados, y de juegos cuya presencia en Steam no se había confirmado previa a este suceso, como Squadron 42 de Star Citizen. Asimismo, se han identificado proyectos no revelados de Nickelodeon, Telltale Games y otras propiedades intelectuales. A continuación, les presentamos una lista de los juegos involucrados en la filtración que se han encontrado hasta el momento.

Vía: Gematsu