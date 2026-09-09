Los logros de Persona 4 y 6 se han filtrado y los de la sexta entrega confirman muchos detalles de su historia

Una nueva filtración ha sacudido a la industria de los videojuegos y una hora que nadie se lo esperaba, ya que, algunos logros de próximos lanzamientos de Steam como Persona 6 y Persona 4 Revival han aparecido de manera anticipada en el sitio web Exophase. Esta es una plataforma dedicada al seguimiento de trofeos y logros desde fuentes internas del API y backend de la base de datos oficial de Steam. La filtración resulta inusual en el caso de Persona 6, ya que ATLUS aún no ha anunciado ninguna información sobre su fecha de lanzamiento ni ha revelado oficialmente al protagonista o los detalles de la historia. Por otra parte, Persona 4 Revival tiene fijada su fecha de salida para el 18 de febrero de 2027 en PlayStation 5, Xbox Series, PC (Steam y Microsoft Store) y Game Pass.

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¿Cuáles son los logros de Persona 6?

La filtración de Persona 6 ofrece un vistazo profundo a mecánicas, entornos y arcos argumentales. Entre los datos destacados de la filtración, se menciona que Yokohama será un área explorable. Asimismo, se revelan escenarios con sus respectivos tales como Hellrite Stage, Justiceopolis, Reverie Dreamland, Craveheart Tower y Yama’s Ledger.

En cuanto al protagonista y el sistema de juego, los logros sugieren una fuerte temática policial o de investigación, incluyendo acciones como realizar arrestos, seguir pistas con hilos rojos en reuniones de investigación, jugar al minijuego «Police Panic», usar habilidades «Bloodstruck» y las ya clásicas tareas de realizar fusiones de 3 o más Personas, invocar a un Persona en específico o enfrentar al Reaper. También se confirman mecánicas de romance, nuevas conexiones de Arcana y un sistema de actualización de armas.

Lista de logros o trofeos de Persona 6

Logro Descripción The Monster Within Despertó el poder de la Persona. Welcome to Hex Firmó el contrato y se convirtió en miembro oficial de Hex. No Encores Arrestó al perpetrador del Hellrite Stage. Justice Always Prevails Arrestó al perpetrador de Justiceopolis. Waking From the Dream Arrestó al perpetrador de Reverie Dreamland. Who will win our lady’s favor? Arrestó al perpetrador de Craveheart Tower. Lowest Circle of Hell Arrestó al perpetrador de Yama’s Ledger. Obsession’s Reward Arrestó al escritor de la carta de amenaza. A Faith-Forged Path Frustró el plan del perpetrador detrás de Enlightenment Factory. The Light That Guides You Home Arrestó al perpetrador de Unmasked Yokohama. Our Stories Go On Miró el final bueno. Birth of a Mod Master Desbloqueó todas las mejoras posibles en una sola arma. Walking the Yokohama Beat Desbloqueó todo lo que Yokohama tiene para ofrecer. Smart Cookie Aprobó un examen con la máxima calificación. Lonely No More Completó al máximo todas las Conexiones de la Arcana Mayor. Beacons of Starlight Desbloqueó todas las Conexiones de la Arcana Mayor. Threads Entwined Encontró el romance. They Are My Strength Completó al máximo cualquier Conexión de la Arcana Mayor. We Fight As One Despertó a su verdadera Persona. Baby Boom Concibió 10 Personas. The Art of the Handoff Realizó tres relevos seguidos. Bloodied Badges Utilizó al menos una habilidad Bloodstruck en cada miembro del equipo. Wilhelmina’s Sincerest Thanks Arrestó a 10 Shadows buscadas y las reportó a Wilhelmina. Deadly Force Infligió más de 5000 puntos de daño en un solo ataque. Trick Shot Caller Inició 20 batallas usando municiones especiales. Convicted Feline Arrestó a un Cat Burglar. Crimebuster Realizó 50 arrestos. Thornbreaker Destruyó todas las espinas en un solo Underworld. Search and Seizure Abrió 100 cofres del tesoro. Hex on the Offensive Obtuvo la ventaja en batalla 50 veces. Knock Knock Realizó una Brecha. A True Monster Derrotó al Reaper. Fusion Novice Realizó una Fusión Díada. Fusion Master Realizó una fusión con tres o más Personas. Behold! Creó un cristal de espíritu a través de la Cristalización de Espíritu. Fusion Esoterica Creó a Masakado. Wild Card Hizo que una habilidad cambiara con una carta de Arcana. Just Be Brave and Ask Invitó a alguien a un evento. Part-Time Master Probó todos los trabajos de medio tiempo. Pursuer of Potential Maximizó una Estadística Social. Peak Performance Maximizó todas las Estadísticas Sociales. Record Keeper Añadió más de 100 entradas al Cuaderno. Following The Thread Creó una pista con tres hilos rojos restantes durante una reunión de investigación. Still coming out of your shell, huh? Ayudó a cuidar a Senpai. Retro Gaming 101 Jugó a Police Panic. Friends Forever… anD EvEr… Arrestó a la Shadow buscada Alice. The Power of Bonds Desbloqueó 10 habilidades de Conexión. How many friends can a guy have? Formó 80 Conexiones.

¿Cuáles son los logros de Persona 4 Revival?

Respecto a Persona 4 Revival, la información vista por la filtración de sus logros o trofeos confirma que la inclusión de «Linked Episodes» para Aika Nakamura y Hanako Ohtani a través del logro «I Heart Inaba». Asimismo, la descripción del logro «Quite Interesting Indeed» sugiere que la secuencia del sueño en el prólogo podría contener combates adicionales al pedir golpear a 3 sombras que huyen.

Por otro lado, el logro «Midnight Marathon» requiere realizar al menos 7 acciones en un solo turno de batalla, lo cual se interpreta como obtener 4 «One More» y golpear 3 debilidades adicionales. Se señala además que no hay un logro explícito para el «final verdadero», sino únicamente uno llamado «Some Things Never Change» otorgado por ver «un final», por lo que los jugadores no sabrán si perdieron el final verdadero basándose solo en los logros.

Lista de los de Persona 4 Revival

Logro Descripción Fully Revived Obtuvo todos los logros. My Other Self Made Manifest Obtuvo la Persona Izanagi. Beat it, Berserker! Derrotó a Shadow Chie. Farewell, Princess! Derrotó a Shadow Yukiko. See Ya, Mister Macho! Derrotó a Shadow Kanji. Club’s Closed! Derrotó a Shadow Teddie. Adventure’s End Derrotó a Shadow Mitsuo. Experiment Terminated! Derrotó a Shadow Naoto. End of Salvation Derrotó a Kuni-no-Sagiri. Humanity’s Potential Derrotó a Ame-no-Sagiri. Farewell, Fog Derrotó a Kusumi-no-Okami. Grasping the Truth Derrotó a Izanami-no-Okami. Some Things Never Change Vio un final. Fusion Fanatic Fusionó 50 Personas. Special Fusion Savant Realizó una Fusión Especial usando 3 o más Personas. Look, Nobody’s Perfect Presenció un accidente de fusión. Persona For Sale Compró una Persona del Compendio. Focused Fuser Llenó más de la mitad del Compendio de Personas. Compendium Completionist Llenó todo el Compendio de Personas. Wielding Truth as Power Obtuvo la Persona Izanagi-no-Okami. Thanks, Marie Registró una Carta de Habilidad. Skill Card Maven Registró 100 Cartas de Habilidad. Gimme a Hand! Derrotó a una Mano Dorada. Exemplar of Strength Derrotó a Margaret. No Stopping the Pursuit of Truth Derrotó al Reaper. Competent Commander Realizó 50 Ataques Combinados (All-Out Attacks). Home Run King of Yasoinaba Envió volando a los enemigos 100 veces. Smash ‘Em! Inició Prime Time. Thrash ‘Em! Inició Prime Time 30 veces. Midnight Marathon Realizó al menos 7 acciones dentro de un solo turno de batalla. I Heart Inaba Ayudó a Aika y Hanako en su búsqueda de la verdad. A Special Someone Entabló una relación especial con un personaje. A Genuine Bond Maximizó un Enlace Social (Social Link). Man About Town Maximizó 10 Enlaces Sociales. Legend of Inaba Maximizó todos los Enlaces Sociales. Nice Attack! Se apoderó de la ventaja tras encontrar a un enemigo. Nice Counter! Bloqueó y contraatacó tras encontrar a un enemigo. Devastating Truth Infligió más de 999 puntos de daño en un solo ataque. Quite Interesting Indeed Golpeó a las 3 Shadows que huían encontradas en el sueño. True Human Potential Maximizó todas las Estadísticas Sociales. Your Brotherly Duty Visitó a Nanako en el hospital 3 veces. Pride of Yasogami High Obtuvo la calificación más alta de su año durante los exámenes. Hearty Challenge Conquistó el especial de Aiya. Uniting Tune Vio a un amigo cantar karaoke. Bibliomania Terminó todos los libros. Master Angler Atrapó al Guardián del Mar. Playing in the Dirt Atrapó un insecto por primera vez.

Vía: Persona central