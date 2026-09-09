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Los logros de Persona 4 y 6 se han filtrado y los de la sexta entrega confirman muchos detalles de su historia

Detalles de la historia y los personajes de Persona 6 salen a la luz gracias a la filtración de su lista de logros o trofeos.

Cesar Salcedo
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Cesar Salcedo
Lectura de 10 min

Una nueva filtración ha sacudido a la industria de los videojuegos y una hora que nadie se lo esperaba, ya que, algunos logros de próximos lanzamientos de Steam como Persona 6 y Persona 4 Revival han aparecido de manera anticipada en el sitio web Exophase. Esta es una plataforma dedicada al seguimiento de trofeos y logros desde fuentes internas del API y backend de la base de datos oficial de Steam. La filtración resulta inusual en el caso de Persona 6, ya que ATLUS aún no ha anunciado ninguna información sobre su fecha de lanzamiento ni ha revelado oficialmente al protagonista o los detalles de la historia. Por otra parte, Persona 4 Revival tiene fijada su fecha de salida para el 18 de febrero de 2027 en PlayStation 5, Xbox Series, PC (Steam y Microsoft Store) y Game Pass.

Contenido:

¿Cuáles son los logros de Persona 6?

Los logros de Persona 4 y 6 se han filtrado y los de la sexta entrega confirman muchos detalles de su historia

La filtración de Persona 6 ofrece un vistazo profundo a mecánicas, entornos y arcos argumentales. Entre los datos destacados de la filtración, se menciona que Yokohama será un área explorable. Asimismo, se revelan escenarios con sus respectivos tales como Hellrite Stage, Justiceopolis, Reverie Dreamland, Craveheart Tower y Yama’s Ledger.

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En cuanto al protagonista y el sistema de juego, los logros sugieren una fuerte temática policial o de investigación, incluyendo acciones como realizar arrestos, seguir pistas con hilos rojos en reuniones de investigación, jugar al minijuego «Police Panic», usar habilidades «Bloodstruck» y las ya clásicas tareas de realizar fusiones de 3 o más Personas, invocar a un Persona en específico o enfrentar al Reaper. También se confirman mecánicas de romance, nuevas conexiones de Arcana y un sistema de actualización de armas.

Lista de logros o trofeos de Persona 6

LogroDescripción
The Monster WithinDespertó el poder de la Persona.
Welcome to HexFirmó el contrato y se convirtió en miembro oficial de Hex.
No EncoresArrestó al perpetrador del Hellrite Stage.
Justice Always PrevailsArrestó al perpetrador de Justiceopolis.
Waking From the DreamArrestó al perpetrador de Reverie Dreamland.
Who will win our lady’s favor?Arrestó al perpetrador de Craveheart Tower.
Lowest Circle of HellArrestó al perpetrador de Yama’s Ledger.
Obsession’s RewardArrestó al escritor de la carta de amenaza.
A Faith-Forged PathFrustró el plan del perpetrador detrás de Enlightenment Factory.
The Light That Guides You HomeArrestó al perpetrador de Unmasked Yokohama.
Our Stories Go OnMiró el final bueno.
Birth of a Mod MasterDesbloqueó todas las mejoras posibles en una sola arma.
Walking the Yokohama BeatDesbloqueó todo lo que Yokohama tiene para ofrecer.
Smart CookieAprobó un examen con la máxima calificación.
Lonely No MoreCompletó al máximo todas las Conexiones de la Arcana Mayor.
Beacons of StarlightDesbloqueó todas las Conexiones de la Arcana Mayor.
Threads EntwinedEncontró el romance.
They Are My StrengthCompletó al máximo cualquier Conexión de la Arcana Mayor.
We Fight As OneDespertó a su verdadera Persona.
Baby BoomConcibió 10 Personas.
The Art of the HandoffRealizó tres relevos seguidos.
Bloodied BadgesUtilizó al menos una habilidad Bloodstruck en cada miembro del equipo.
Wilhelmina’s Sincerest ThanksArrestó a 10 Shadows buscadas y las reportó a Wilhelmina.
Deadly ForceInfligió más de 5000 puntos de daño en un solo ataque.
Trick Shot CallerInició 20 batallas usando municiones especiales.
Convicted FelineArrestó a un Cat Burglar.
CrimebusterRealizó 50 arrestos.
ThornbreakerDestruyó todas las espinas en un solo Underworld.
Search and SeizureAbrió 100 cofres del tesoro.
Hex on the OffensiveObtuvo la ventaja en batalla 50 veces.
Knock KnockRealizó una Brecha.
A True MonsterDerrotó al Reaper.
Fusion NoviceRealizó una Fusión Díada.
Fusion MasterRealizó una fusión con tres o más Personas.
Behold!Creó un cristal de espíritu a través de la Cristalización de Espíritu.
Fusion EsotericaCreó a Masakado.
Wild CardHizo que una habilidad cambiara con una carta de Arcana.
Just Be Brave and AskInvitó a alguien a un evento.
Part-Time MasterProbó todos los trabajos de medio tiempo.
Pursuer of PotentialMaximizó una Estadística Social.
Peak PerformanceMaximizó todas las Estadísticas Sociales.
Record KeeperAñadió más de 100 entradas al Cuaderno.
Following The ThreadCreó una pista con tres hilos rojos restantes durante una reunión de investigación.
Still coming out of your shell, huh?Ayudó a cuidar a Senpai.
Retro Gaming 101Jugó a Police Panic.
Friends Forever… anD EvEr…Arrestó a la Shadow buscada Alice.
The Power of BondsDesbloqueó 10 habilidades de Conexión.
How many friends can a guy have?Formó 80 Conexiones.

¿Cuáles son los logros de Persona 4 Revival?

Los logros de Persona 4 y 6 se han filtrado y los de la sexta entrega confirman muchos detalles de su historia

Respecto a Persona 4 Revival, la información vista por la filtración de sus logros o trofeos confirma que la inclusión de «Linked Episodes» para Aika Nakamura y Hanako Ohtani a través del logro «I Heart Inaba». Asimismo, la descripción del logro «Quite Interesting Indeed» sugiere que la secuencia del sueño en el prólogo podría contener combates adicionales al pedir golpear a 3 sombras que huyen.

Por otro lado, el logro «Midnight Marathon» requiere realizar al menos 7 acciones en un solo turno de batalla, lo cual se interpreta como obtener 4 «One More» y golpear 3 debilidades adicionales. Se señala además que no hay un logro explícito para el «final verdadero», sino únicamente uno llamado «Some Things Never Change» otorgado por ver «un final», por lo que los jugadores no sabrán si perdieron el final verdadero basándose solo en los logros.

Lista de los de Persona 4 Revival

LogroDescripción
Fully RevivedObtuvo todos los logros.
My Other Self Made ManifestObtuvo la Persona Izanagi.
Beat it, Berserker!Derrotó a Shadow Chie.
Farewell, Princess!Derrotó a Shadow Yukiko.
See Ya, Mister Macho!Derrotó a Shadow Kanji.
Club’s Closed!Derrotó a Shadow Teddie.
Adventure’s EndDerrotó a Shadow Mitsuo.
Experiment Terminated!Derrotó a Shadow Naoto.
End of SalvationDerrotó a Kuni-no-Sagiri.
Humanity’s PotentialDerrotó a Ame-no-Sagiri.
Farewell, FogDerrotó a Kusumi-no-Okami.
Grasping the TruthDerrotó a Izanami-no-Okami.
Some Things Never ChangeVio un final.
Fusion FanaticFusionó 50 Personas.
Special Fusion SavantRealizó una Fusión Especial usando 3 o más Personas.
Look, Nobody’s PerfectPresenció un accidente de fusión.
Persona For SaleCompró una Persona del Compendio.
Focused FuserLlenó más de la mitad del Compendio de Personas.
Compendium CompletionistLlenó todo el Compendio de Personas.
Wielding Truth as PowerObtuvo la Persona Izanagi-no-Okami.
Thanks, MarieRegistró una Carta de Habilidad.
Skill Card MavenRegistró 100 Cartas de Habilidad.
Gimme a Hand!Derrotó a una Mano Dorada.
Exemplar of StrengthDerrotó a Margaret.
No Stopping the Pursuit of TruthDerrotó al Reaper.
Competent CommanderRealizó 50 Ataques Combinados (All-Out Attacks).
Home Run King of YasoinabaEnvió volando a los enemigos 100 veces.
Smash ‘Em!Inició Prime Time.
Thrash ‘Em!Inició Prime Time 30 veces.
Midnight MarathonRealizó al menos 7 acciones dentro de un solo turno de batalla.
I Heart InabaAyudó a Aika y Hanako en su búsqueda de la verdad.
A Special SomeoneEntabló una relación especial con un personaje.
A Genuine BondMaximizó un Enlace Social (Social Link).
Man About TownMaximizó 10 Enlaces Sociales.
Legend of InabaMaximizó todos los Enlaces Sociales.
Nice Attack!Se apoderó de la ventaja tras encontrar a un enemigo.
Nice Counter!Bloqueó y contraatacó tras encontrar a un enemigo.
Devastating TruthInfligió más de 999 puntos de daño en un solo ataque.
Quite Interesting IndeedGolpeó a las 3 Shadows que huían encontradas en el sueño.
True Human PotentialMaximizó todas las Estadísticas Sociales.
Your Brotherly DutyVisitó a Nanako en el hospital 3 veces.
Pride of Yasogami HighObtuvo la calificación más alta de su año durante los exámenes.
Hearty ChallengeConquistó el especial de Aiya.
Uniting TuneVio a un amigo cantar karaoke.
BibliomaniaTerminó todos los libros.
Master AnglerAtrapó al Guardián del Mar.
Playing in the DirtAtrapó un insecto por primera vez.

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Vía: Persona central

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