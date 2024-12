Los Na’vi llegan a Minecraft desde Pandora gracias al DLC de la colaboración con Avatar

Si se decepcionaron porque la anterior colaboración de Minecraft con Avatar no era con el Avatar que ustedes querían, aquí les llegó lo que estaban esperando. Ya está disponible el DLC Avatar: Ritos de Paso que nos permitirá jugar una aventura de Minecraft en Pandora con un Na’vi del clan Omatikaya.

Pueden ver el tráiler de este nuevo contenido descargable a continuación.

Es verdad que no luce tan bello como el espectacular juego Avatar: Frontiers of Pandora, pero no por eso carece de gracia.

En esta aventura controlamos a un joven Na’vi que debe cumplir el rito de paso de la tribu Omatikaya y a la vez buscar una forma de curar a su padre enfermo. Visitaremos lugares icónicos de las películas como las Montañas Aleluya, lucharemos contra viperlobos, conectaremos con los árboles sagrados y domaremos a criaturas como el Ikran que podemos montar para volar. ¿Conoceremos también a personajes legendarios como Neytiri y Jake Sully?

Además, todos los jugadores obtendrán gratis el objeto cosmético Kuru Na’vi si se pasan por el vestuario.

El DLC Avatar: Ritos de Paso, desarrollado por Gamemode One, cuesta 1510 Monedas y se puede comprar tanto desde la web como en la tienda de Minecraft en el juego.