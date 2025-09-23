Los Na’vi se enfrentan a los Na’vi en el nuevo DLC de Avatar: Frontiers of Pandora

Ubisoft y Massive Entertainment van a aprovechar el estreno de la tercera película de la saga épica de James Cameron —Avatar: Fuego y Cenizas— para lanzar nuevo contenido de su excelente juego de mundo abierto basado en la franquicia. Avatar: Frontiers of Pandora – Desde las cenizas será una expansión DLC de pago con un nuevo protagonista y una historia que se vinculará directamente con el nuevo filme.

Pueden ver el avance de este nuevo DLC aquí. No muestra jugabilidad, pero nos presenta al nuevo protagonista Na’vi llamado So’lek, que emprende una venganza en solitario contra la RDA y sus aliados de la violenta tribu de las Cenizas. Además de llevarnos a visitar una nueva versión del Bosque Kinglor, podremos visitar un área completamente nueva.

El juego base nos pareció una excelente experiencia al estilo de la saga Far Cry y una dolorosa y necesaria crítica contra uno de los aspectos más desconocidos del colonialismo. Estamos felices no solo de recibir un nuevo DLC —aunque sea de pago— sino una actualización gratis que agrega la cámara en tercera persona.

Desde las cenizas, la expansión DLC de Avatar: Frontiers of Pandora saldrá a la venta el viernes 19 de diciembre de 2025 para PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC. Este es un día después del estreno de la película en cines.

Sabemos que hay muchos jugadores que ignoraron este juego debido a la franquicia en que está basado, pero ese es un gran error. Si disfrutan de los juegos de acción en mundo abierto al estilo Far Cry, este es uno que no se pueden perder.