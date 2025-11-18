Los personajes de The King of Fighters (KOF) llegarán Magic Chess: Go Go en una nueva colaboración

En el 2025 ya es común ver colaboraciones entre King of Fighters (KOF) y algunos juegos para dispositivos móviles, yen esta ocasión, los personajes del juego de pelea insignia de SNK llegan al universo de Magic Chess: Go Go.

¿Cuándo inicia la colaboración entre King of Fighters (KOF) con Magic Chess: Go Go?

La colaboración entre los personajes de SNK de KOF con Magic Chess: Go Go inicia el miércoles 19 de noviembre. Desde ese día, los jugadores podrán acceder a diferente clase de contenido del universo de KOF, más precisamente de The King of Fighters 97. Ya que, durante los adelantos podemos ver uno de los escenarios más icónicos de ese juego y al anunciador del título comentar el inicio de cada round. Por el momento estas son las skin confirmadas que harán parte de la colaboración:

Adicional, a las nuevas facciones, los jugadores de Magic Chess: Go Go con el inicio de la cuarta temporada —que llega junto al inicio de la colaboración entre los personajes de SNK de KOF con Magic Chess: Go Go— podrán acceder a un nuevo modo arena, una nueva interfase con aspecto de KOF y más.

Magic Chess: Go Go es un juego de estrategia auto battler desarrollado por el equipo de Mobile Legends: Bang Bang (MLBB. El objetivo principal es reclutar, fusionar y planificar estrategias con tus héroes favoritos para formar la alineación definitiva en un enfrentamiento de ocho jugadores. El juego introduce las Habilidades Únicas de Comandante para crear ventajas tácticas personalizadas, así como Cartas Go Go en etapas clave que pueden maximizar la ventaja. El juego se encuentra disponible para iOS y Android.

Fuente: Magic Chess: Go Go