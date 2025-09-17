Los personajes no jugables (NPC) de Mario Kart World se roban los autos de los demás

¿No les encantaría un mundo abierto de Super Mario en el cual poder tomar cualquier auto y cumplir misiones a pie en el Reino Champiñón? Reduciendo las dosis de violencia, por supuesto, algo muy parecido a Lego City Undercover. Pues bien, Mario Kart World en Nintendo Switch 2 es lo más cercano a esa idea, aunque no permita aquello de bajarse del auto, podemos recorrer libremente el mundo de juego. Pero al parecer son los NPC o personajes no jugables los que viven su propio «Grand Theft Mario».
De acuerdo con un video compartido en Twitter/X vía Supper Mario Broth, los PNJ pueden robar el auto de otro personaje no jugable mientras este se encuentre lejos del mismo, caminando sin idea alguna de lo ocurrido.
El video muestra a un Shy Guy verde estacionando un vehículo y alejándose. Un PNJ Toad amarillo se acerca al vehículo, espera un rato pero se sube y se marcha, dejando al Shy Guy sin auto y deambulando por la carretera.
Después de esto, el Shy Guy tiene varias posibilidades: o bien seguirá caminando hasta que el jugador se vaya y desaparezca –liberando memoria–; entrará en un edificio para también desaparecer; o bien se pasará al lado oscuro y robará un auto él mismo a otro incauto. Y así el ciclo de robo de autos sostiene la movilidad de Mario Kart World.
Aunque Mario Kart World está lleno de estos pequeños detalles de PNJ con autos propios, para que su mundo abierto parezca más real, el robo no es intencional sino una simple medida para no ahogar la memoria del sistema. Simplemente el juego no puede recordar qué auto le corresponde a qué personaje no jugable, pues esto exigiría más gasto de memoria que se aprovecha en otros elementos del mundo abierto y los corredores principales.
Eso también nos recuerda que The Simpsons: Hit & Run acaba de cumplir 22 años desde su lanzamiento en Xbox, PS2 y GameCube. Otro buen exponente del robo de autos sin los extremos violentos de GTA.