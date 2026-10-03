Los planes de Capcom incluyen convertir el RE Engine en un motor de generación mediante IA

Capcom, la conocidísima compañía detrás de Mega Man, Resident Evil, Street Fighter, Monster Hunter y Ace Attorney, entre muchos más, reveló los planes futuros de su motor de juegos RE Engine –que por alguna absurda razón significa ‘Reach for the moon Engine’ y le sobra una E, no «Resident Evil Engine», que habría sonado mejor–. El estudio planea mejorar gradualmente su herramienta y transformarla en un «motor de juego de generación mediante IA». Si bien no es difícil pensar que muchos desarrolladores hacen esto en la actualidad, no todos están dispuestos a ser tan abiertos sobre su uso, como también lo ha hecho Level-5 con justificadas críticas dado su historial de calidad.

Sigue en Google Sigue a GamerFocus en Google para ver más contenido gamer. Seguir

En la Capcom Open Conference RE: 2026, uno de los puntos más destacados del evento fue la presentación del programador Satoshi Ishida. El objetivo de esta presentación era exponer los principales cambios previstos para el RE Engine, que se implementarán a través de un proyecto de mejora de varias etapas llamado ‘REX’. De acuerdo con GameBiz, Ishida mencionó tres problemas importantes a los que se enfrenta Capcom actualmente en el desarrollo de videojuegos:

Los juegos son ahora tan enormes que procesos sencillos consumen muchísimo tiempo. El aumento de las plantillas de trabajo exige un motor que sea fácil de usar para todos. Integrar la tecnología de IA en los flujos de trabajo de desarrollo se ha convertido en una condición esencial para agilizar la creación de futuros títulos.

Capcom consideró que, en lugar de crear un motor totalmente nuevo desde cero, incorporar estas ‘mejoras’ gradualmente a lo largo del tiempo es su mejor forma de hacer evolucionar el RE Engine hacia la próxima generación. El objetivo principal de Capcom es convertir el RE Engine en un «motor de juego de generación mediante IA» gracias al proyecto REX.

La meta es construir un futuro en el que «cree juegos en colaboración con la IA». Si utilizará esto para generar recursos o material artístico de forma masiva, no sería descartable. Capcom se había mostrado públicamente reticente a utilizar la IA para crear recursos, pero posteriormente confirmó que emplearía la inteligencia artificial como herramienta para agilizar el desarrollo.

«Con este fin, estamos explorando actualmente formas de implementarla en diversas áreas, como los gráficos, el sonido y la programación».

Cuéntanos, ¿qué piensas sobre esta tajante e irreversible decisión de Capcom frente al uso de IA en su RE Engine? ¿Te molestarían sus futuros juegos alimentados por IA generativa?