Videojuegos

Los planes de Capcom incluyen convertir el RE Engine en un motor de generación mediante IA

El propio Dino CrAIsis.

Cesar Nuñez
Por
Cesar Nuñez
Lectura de 3 min

Capcom, la conocidísima compañía detrás de Mega Man, Resident Evil, Street Fighter, Monster Hunter y Ace Attorney, entre muchos más, reveló los planes futuros de su motor de juegos RE Engine –que por alguna absurda razón significa ‘Reach for the moon Engine’ y le sobra una E, no «Resident Evil Engine», que habría sonado mejor–. El estudio planea mejorar gradualmente su herramienta y transformarla en un «motor de juego de generación mediante IA». Si bien no es difícil pensar que muchos desarrolladores hacen esto en la actualidad, no todos están dispuestos a ser tan abiertos sobre su uso, como también lo ha hecho Level-5 con justificadas críticas dado su historial de calidad.

En la Capcom Open Conference RE: 2026, uno de los puntos más destacados del evento fue la presentación del programador Satoshi Ishida. El objetivo de esta presentación era exponer los principales cambios previstos para el RE Engine, que se implementarán a través de un proyecto de mejora de varias etapas llamado ‘REX’. De acuerdo con GameBiz, Ishida mencionó tres problemas importantes a los que se enfrenta Capcom actualmente en el desarrollo de videojuegos:

- Publicidad -
  1. Los juegos son ahora tan enormes que procesos sencillos consumen muchísimo tiempo.
  2. El aumento de las plantillas de trabajo exige un motor que sea fácil de usar para todos.
  3. Integrar la tecnología de IA en los flujos de trabajo de desarrollo se ha convertido en una condición esencial para agilizar la creación de futuros títulos.

Capcom consideró que, en lugar de crear un motor totalmente nuevo desde cero, incorporar estas ‘mejoras’ gradualmente a lo largo del tiempo es su mejor forma de hacer evolucionar el RE Engine hacia la próxima generación. El objetivo principal de Capcom es convertir el RE Engine en un «motor de juego de generación mediante IA» gracias al proyecto REX.

La meta es construir un futuro en el que «cree juegos en colaboración con la IA». Si utilizará esto para generar recursos o material artístico de forma masiva, no sería descartable. Capcom se había mostrado públicamente reticente a utilizar la IA para crear recursos, pero posteriormente confirmó que emplearía la inteligencia artificial como herramienta para agilizar el desarrollo.

«Con este fin, estamos explorando actualmente formas de implementarla en diversas áreas, como los gráficos, el sonido y la programación».

Cuéntanos, ¿qué piensas sobre esta tajante e irreversible decisión de Capcom frente al uso de IA en su RE Engine? ¿Te molestarían sus futuros juegos alimentados por IA generativa?

😰

C*apcom (?)

Street Fighter 6: esta es la guía de movimientos de pelea de Arjun
Street Fighter 6: esta es la guía de…
Street Fighter 6: Capcom comparte la introducción de la historia de Arjun antes de lanzamiento
Street Fighter 6: Capcom comparte la introducción de…
Street Fighter: el nuevo tráiler confirma la presencia de Gouken en la película
Street Fighter: el nuevo tráiler confirma…
El rumoreado nuevo juego de Ace Attorney resultó ser un remake en realidad virtual y los fans están decepcionados
El rumoreado nuevo juego de Ace…
El nuevo tráiler de la película de Street Fighter confirma los movimientos del juego que veremos en las salas de cine
El nuevo tráiler de la película…
Aang y Katara de Avatar Legends ya tienen fecha de lanzamiento en Sonic Racing: CrossWorlds
El estudio chileno Time Hunters anuncia el juego de terror Signal Veil de la mano con los creadores de Broken Lore
El adorable juego indie cooperativo protagonizado por un capibara y un cuervo —Capy Castaway— ya tiene traducción al español de Latinoamérica
La remasterización del gran clásico System Shock 2 está disponible gratis para PC (octubre 2026)
La historia y finales de Silent Hill: Townfall explicados – simbolismo, teorías y conexión con el lore de los otros juegos
Etiquetado:
Compartir este contenido
PorCesar Nuñez
Seguir
Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
Artículo anterior Aang y Katara de Avatar Legends ya tienen fecha de lanzamiento en Sonic Racing: CrossWorlds
No hay comentarios

Lo último

Noche Electrizante Pokémon: la experiencia musical en Los Ángeles se transmitirá en vivo por Twitch y YouTube
Cultura POP
Así es Despera, el sucesor espiritual del anime Serial Experiments Lain
Anime y Manga
Dragon Ball Super: Beerus, esta es la fecha de estreno y plataformas donde se estrenarán los episodios en Latinoamérica
Anime y Manga
Street Fighter 6: esta es la guía de movimientos de pelea de Arjun
Videojuegos