Los precios de consolas Xbox Series X/S vuelven a subir en Estados Unidos y Latinoamérica seguro será golpeada por la ola

Sony o Microsoft, pasa el tiempo y se ponen más caras.

Por Cesar Nuñez
Siguiendo los pasos de sus colegas dinosaurios en el mercado de consolas de videojuegos, Microsoft también subirá nuevamente los precios de las consolas Xbox Series X/S en Estados Unidos. Dada la estrecha relación comercial entre el país del norte y las diferentes regiones de Latinoamérica, podríamos esperar un impacto igual en los precios de estos sistemas en países como Colombia, Brasil, Argentina, Perú y México. Xbox Series X/S ya había subido de precio el pasado mes de mayo en Estados Unidos.

Xbox anunció que aumentará el precio de venta de las consolas Xbox Series X, Series S, Series X Digital y Series X 2TB Galaxy Black Special Edition a partir del 3 de octubre del 2025. Los precios de los mandos y auriculares no cambiarán. Los aumentos de precio en dólares estadounidenses serán los siguientes:

  • Xbox Series S de 512 GB: $399.99 (antes $379.99: $20 más)
  • Xbox Series S de 1 TB: $449.99 (antes $429.99: $20 más)
  • Xbox Series X Digital: $599.99 (antes $549.99: $50 más)
  • Xbox Series X: $649.99 (antes $599.99: $50 más)
  • Xbox Series X de 2 TB Galaxy Black Special Edition: $799.99 (antes $729.99: $70 más)
De acuerdo con Xbox, los aumentos de precio se debieron a cambios en el entorno macroeconómico. En el futuro, seguirán centrándose en ofrecer más opciones para jugar en cualquier pantalla y en ofrecer valor a los jugadores de Xbox. Eso no quita que tanto estas como las de otras compañías sean consolas excesivamente costosas para el mercado actual.

El mes pasado, Sony implementó un aumento de precio en Estados Unidos de consolas PS5. Tras lanzar su Switch 2 a 450 dólares, Nintendo también subió el precio del Switch original y de varios accesorios.

