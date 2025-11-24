Los Premios Steam 2025: ya podemos nominar nuestros juegos favoritos

Se está acabando el año y eso significa que es hora de elegir nuestros juegos favoritos de los últimos 12 meses. Como es tradición, la plataforma más popular de venta de videojuegos de PC va a celebrar su propia entrega de premios y somos nosotros, los usuarios, los que podemos elegir cuáles serán los nominados en todas las categorías de Los Premios Steam 2025.

Las votaciones ya están abiertas. Solo tienen que ir a la página de los premios, iniciar sesión con nuestro usuario y elegir nuestro juego favorito en cada categoría. No es necesario que lo hayamos jugado en Steam para poder escogerlo.

Las categorías son las siguientes:

Premio «Juego del año» – tal vez fue su jugabilidad inmersiva o su apasionante historia, sus personajes bien creados, su diseño inmaculado o su adictivo modo multijugador. Cualquiera que sea la razón, el ganador del premio «Mejor juego del año» es un clásico instantáneo.

tal vez fue su jugabilidad inmersiva o su apasionante historia, sus personajes bien creados, su diseño inmaculado o su adictivo modo multijugador. Cualquiera que sea la razón, el ganador del premio «Mejor juego del año» es un clásico instantáneo. Premio «Juego de RV del año» – El Juego de RV del año no se presenta simplemente como una realidad normal. Este juego perfecciona la realidad, aprovechando el medio de la RV y superando los límites del entorno virtual.

El Juego de RV del año no se presenta simplemente como una realidad normal. Este juego perfecciona la realidad, aprovechando el medio de la RV y superando los límites del entorno virtual. Premio «Con amor y dedicación» – Este juego lleva publicado algún tiempo. Ya hace mucho que el equipo dejó atrás la primera presentación de su retoño creativo, pero siendo los buenos padres que son, estos desarrolladores continúan nutriendo y apoyando a su creación. Después de todos estos años, este juego aún sigue recibiendo nuevo contenido.

Este juego lleva publicado algún tiempo. Ya hace mucho que el equipo dejó atrás la primera presentación de su retoño creativo, pero siendo los buenos padres que son, estos desarrolladores continúan nutriendo y apoyando a su creación. Después de todos estos años, este juego aún sigue recibiendo nuevo contenido. Premio «Mejor juego en Steam Deck» – Este juego es tan bueno, que querías llevarlo contigo a todas partes. ¡Y lo hiciste en tu Steam Deck! Afortunadamente, todo lo que te hacía jugarlo sin parar en tu escritorio es aún mejor cuando lo llevas contigo.

Este juego es tan bueno, que querías llevarlo contigo a todas partes. ¡Y lo hiciste en tu Steam Deck! Afortunadamente, todo lo que te hacía jugarlo sin parar en tu escritorio es aún mejor cuando lo llevas contigo. Premio «Mejor con amigos» – Hay algunos juegos que no son igual de entretenidos cuando los juegas solo. Quizás necesites tener un amigo que te vigile la espalda. Tal vez necesites tener un amigo al que puedas apuñalar por la espalda. De cualquier manera, la diversión espera a quienes se reúnen con sus amigos para jugar estos juegos.

Hay algunos juegos que no son igual de entretenidos cuando los juegas solo. Quizás necesites tener un amigo que te vigile la espalda. Tal vez necesites tener un amigo al que puedas apuñalar por la espalda. De cualquier manera, la diversión espera a quienes se reúnen con sus amigos para jugar estos juegos. Premio «Estilo visual excepcional» – El estilo visual no aspira a la fidelidad gráfica del mundo real (aunque ese es un noble objetivo en sí mismo)… describe un aspecto y un comportamiento distintivos que impregnan un juego al completo.

El estilo visual no aspira a la fidelidad gráfica del mundo real (aunque ese es un noble objetivo en sí mismo)… describe un aspecto y un comportamiento distintivos que impregnan un juego al completo. Premio «Jugabilidad más innovadora» – Los creadores de este juego están a la vanguardia de la experimentación, ofreciendo nuevas perspectivas y sorpresas increíbles. Este juego deleitó, inspiró y entretuvo con sus elementos originales.

Los creadores de este juego están a la vanguardia de la experimentación, ofreciendo nuevas perspectivas y sorpresas increíbles. Este juego deleitó, inspiró y entretuvo con sus elementos originales. Premio «Mejor juego que no sabes jugar» – Este es el juego que premia la perseverancia. No es para todos. Es el juego más difícil que jamás hemos amado.

Este es el juego que premia la perseverancia. No es para todos. Es el juego más difícil que jamás hemos amado. Premio «Mejor banda sonora» – Este héroe anónimo merece ser reconocido por su excepcional banda sonora. ¡Es definitivamente la mejor!

Este héroe anónimo merece ser reconocido por su excepcional banda sonora. ¡Es definitivamente la mejor! Premio «Juego con buena trama» – Algunos días, solo un juego con mucha narración dará en el clavo, y este pega fuerte. Es tan apasionante como cualquier telenovela, y tan bien afinado como un guion de TV de prestigio. ¡Bravísimo por hacernos sentir así!

Algunos días, solo un juego con mucha narración dará en el clavo, y este pega fuerte. Es tan apasionante como cualquier telenovela, y tan bien afinado como un guion de TV de prestigio. ¡Bravísimo por hacernos sentir así! Premio «Siéntate y relájate» – Este juego es el antídoto perfecto contra un día ajetreado: es tranquilo, relajante y hace que tus preocupaciones se desvanezcan. Es tu momento zen.

Si quieren nominar sus juegos favoritos del año a los Premios Steam, tienen que hacerlo antes del lunes 1 de diciembre de 2025 a las 6:00 a.m. (hora de México), 7:00 a.m. (hora de Colombia), 9:00 a.m. (hora de Argentina), 1:00 p.m. (hora de España). Ese es el momento en que cierran las votaciones.