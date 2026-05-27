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Los rumores eran ciertos: ya anunciaron oficialmente un nuevo DLC para The Witcher 3, pero no servirá en todas las versiones del juego

Canciones del pasado de Geralt.

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Hace solo unas horas hablamos sobre un ‘streaming’ oficial para celebrar los 10 años de The Witcher 3: Blood and Wine en el que creíamos que podían anunciar por fin el rumoreado nuevo DLC para este viejo juego. No tuvimos que esperar tanto.

CD Projekt Red ya dio los primeros detalles sobre The Witcher 3: Wild Hunt – Songs of the Past, un nuevo DLC para este juego que ya tiene más de una década pero que sigue siendo adorado por sus fanáticos.

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No tenemos muchos detalles sobre este nuevo DLC más allá de que será protagonizado por Geralt de Rivia (algunos creían que podía ser protagonizado por Ciri o Yennefer), saldrá en el año 2027 y estará disponible para la versión mejorada del juego en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC. Tristemente no podremos jugar esta expansión en PS4, Xbox One ni en Nintendo Switch.

También conocimos su- primer arte oficial que lo describe como un ‘paquete de expansión’.

Los desarrolladores también advirtieron que para poder correr el nuevo DLC Songs of the Past, tendrán que aumentar los requisitos mínimos de The Witcher 3: Wild Hunt en PC. Las nuevas exigencias técnicas son las siguientes:

  • CPU: AMD Ryzen 5 2600, Intel Core i5-8400
  • GPU: NVIDIA GeForce GTX 1660, AMD Radeon RX 5500 XT 8GB
  • VRAM: 6 GB
  • RAM: 12 GB
  • Almacenamiento: 70 GB SSD
  • Sistema operativo: 64-bit Windows 11

Pueden conocer más detalles al respecto aquí.

Aunque no conocemos detalles sobre su trama, creemos que The Witcher 3: Wild Hunt – Songs of the Past servirá como una especie de «despedida» para Geralt. Después de todo, le cedió el manto de protagonista a Ciri para The Witcher 4.

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The Witcher 3: Wild Hunt está disponible para PS4, Xbox One, Nintendo Switch y en versión mejorada para PS5, Xbox Series X|S y PC.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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