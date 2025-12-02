Videojuegos

Los Sims 4 recibirá un montón de contenido de Bob Esponja

Mi Sim vive en una piña debajo del mar.

Por Julian Ramirez
Muy pronto vamos a poder decorar nuestra casa al más puro estilo de Fondo de Bikini. Maxis y Electronic Arts revelaron una colaboración entre Los Sims 4 y la adorada caricatura de Nickelodeon en forma de los nuevos kits Casa de Bob Esponja y Cuarto Infantil de Bob Esponja. Estos dos paquetes de pago incluyen montones de objetos decorativos, ropa y accesorios inspirados en los personajes y escenarios de la serie.

Esta es una colección especial que solo estará disponible por tiempo limitado, lo que significa que solo podremos comprarla entre el jueves 4 de diciembre de 2025 y el martes 3 de marzo de 2026. La verdad, nos molesta esta clase de limitaciones que abogan a que la gente sienta ‘FOMO’.

Entre los objetos que tendrá el kit Casa de Bob Esponja se encuentran:

  • Televisor de casco de buso de Bob
  • Mesita de hilo de pesca
  • Alarma de niebla
  • Silla legendaria
  • Cama ‘estoy listo’
  • Concha mágica
  • Tocadiscos de Bob
  • Asiento inflable
  • Silla de barril de bucanero
  • Puerta pirata
  • Mesa de cocinero del Crustaceo Cascarudo
  • Holandés Volador
  • Cuadro de Gary
  • Guitarra
  • Acuario
  • Más objetos

Por su parte, el kit Cuarto Infantil de Bob Esponja incluirá entre otras cosas:

  • Cama temática de Bob esponja
  • Mesas, vestidor y biblioteca de Bob Esponja
  • Silla de ostra
  • Reloj de pared de Gary
  • Luz de Gary
  • Decoraciones para pared de Bob Esponja y Patricio
  • Set de juego del Crustaceo Cascarudo
  • Peluches de Bob, Patricio y Arenita
  • Más objetos

El juego base Los Sims 4 está disponible gratis para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One y para PC mediante EA app, Epic Games Store y Steam.

