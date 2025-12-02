Los Sims 4 recibirá un montón de contenido de Bob Esponja

Muy pronto vamos a poder decorar nuestra casa al más puro estilo de Fondo de Bikini. Maxis y Electronic Arts revelaron una colaboración entre Los Sims 4 y la adorada caricatura de Nickelodeon en forma de los nuevos kits Casa de Bob Esponja y Cuarto Infantil de Bob Esponja. Estos dos paquetes de pago incluyen montones de objetos decorativos, ropa y accesorios inspirados en los personajes y escenarios de la serie.
Esta es una colección especial que solo estará disponible por tiempo limitado, lo que significa que solo podremos comprarla entre el jueves 4 de diciembre de 2025 y el martes 3 de marzo de 2026. La verdad, nos molesta esta clase de limitaciones que abogan a que la gente sienta ‘FOMO’.
Entre los objetos que tendrá el kit Casa de Bob Esponja se encuentran:
- Televisor de casco de buso de Bob
- Mesita de hilo de pesca
- Alarma de niebla
- Silla legendaria
- Cama ‘estoy listo’
- Concha mágica
- Tocadiscos de Bob
- Asiento inflable
- Silla de barril de bucanero
- Puerta pirata
- Mesa de cocinero del Crustaceo Cascarudo
- Holandés Volador
- Cuadro de Gary
- Guitarra
- Acuario
- Más objetos
Por su parte, el kit Cuarto Infantil de Bob Esponja incluirá entre otras cosas:
- Cama temática de Bob esponja
- Mesas, vestidor y biblioteca de Bob Esponja
- Silla de ostra
- Reloj de pared de Gary
- Luz de Gary
- Decoraciones para pared de Bob Esponja y Patricio
- Set de juego del Crustaceo Cascarudo
- Peluches de Bob, Patricio y Arenita
- Más objetos
El juego base Los Sims 4 está disponible gratis para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One y para PC mediante EA app, Epic Games Store y Steam.