Los Sims 4 recibirá un montón de contenido de Bob Esponja

Muy pronto vamos a poder decorar nuestra casa al más puro estilo de Fondo de Bikini. Maxis y Electronic Arts revelaron una colaboración entre Los Sims 4 y la adorada caricatura de Nickelodeon en forma de los nuevos kits Casa de Bob Esponja y Cuarto Infantil de Bob Esponja. Estos dos paquetes de pago incluyen montones de objetos decorativos, ropa y accesorios inspirados en los personajes y escenarios de la serie.

Esta es una colección especial que solo estará disponible por tiempo limitado, lo que significa que solo podremos comprarla entre el jueves 4 de diciembre de 2025 y el martes 3 de marzo de 2026. La verdad, nos molesta esta clase de limitaciones que abogan a que la gente sienta ‘FOMO’.

Entre los objetos que tendrá el kit Casa de Bob Esponja se encuentran:

Televisor de casco de buso de Bob

Mesita de hilo de pesca

Alarma de niebla

Silla legendaria

Cama ‘estoy listo’

Concha mágica

Tocadiscos de Bob

Asiento inflable

Silla de barril de bucanero

Puerta pirata

Mesa de cocinero del Crustaceo Cascarudo

Holandés Volador

Cuadro de Gary

Guitarra

Acuario

Más objetos

Por su parte, el kit Cuarto Infantil de Bob Esponja incluirá entre otras cosas:

Cama temática de Bob esponja

Mesas, vestidor y biblioteca de Bob Esponja

Silla de ostra

Reloj de pared de Gary

Luz de Gary

Decoraciones para pared de Bob Esponja y Patricio

Set de juego del Crustaceo Cascarudo

Peluches de Bob, Patricio y Arenita

Más objetos

El juego base Los Sims 4 está disponible gratis para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One y para PC mediante EA app, Epic Games Store y Steam.