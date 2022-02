Los Sims 4: el pack de bodas sí saldrá en Rusia a pesar de la controversia, aplazan fecha de lanzamiento

Las noticias sobre el próximo paquete de Los Sims 4 han sido muy bien recibidas a nivel mundial no solo porque hará las bodas más interesantes, sino por poner a una pareja LGBTI como el centro de su portada y publicidad. Pero no todo el mundo estaba contento por esto. Mediante un comunicado oficial, EA informó que este paquete de Los Sims 4 no sería puesto a la venta en Rusia, pues las leyes de ese país consideran «propaganda gay» cualquier imagen que exponga a los niños a relaciones no-tradicionales.

La mayoría de la comunidad aplaudió la posición de EA de no alterar el contenido de su juego para satisfacer una ley discriminatoria. Sin embargo, otros acusaron a la empresa de «abandonar a los jugadores de Los Sims 4 en Rusia».

Pero las cosas han cambiado.

Mediante un nuevo comunicado, EA anunció que ¡Sí quiero!, el paquete de contenido sobre bodas de Los Sims 4, sí será lanzado en Rusia después de todo y llegara a todo el mundo en una nueva fecha de lanzamiento.

EA agrega que «hemos revisado nuestras opciones y nos dimos cuenta que podemos hacer más de lo que inicialmente creímos. Sí lanzaremos en Rusia el pack de bodas de Los Sims 4 sin realizar cambios ni alterar la historia LGBTI de Dom y Cam».

Esta decisión ha sido muy celebrada en la comunidad, pero también dejó mucha confusión.

¿Cuál es la nueva fecha de lanzamiento de el pack de bodas de Los Sims 4 ¡Sí, quiero!?

Este contenido será lanzado en todo el mundo, incluyendo Rusia, el miércoles 23 de febrero de 2022 en lugar de la fecha anunciada inicialmente: el 17 del mismo mes.

En Colombia, este pack tendrá un valor de 70.000 pesos.

Fuente: EA