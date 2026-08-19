Videojuegos

Los Sims 4 tendrá colaboraciones con dos películas inesperadas

Súbete perdedora, vamos a jugar Los Sims.

Julian Ramirez
Por
Julian Ramirez
Foto del avatar
PorJulian Ramirez
Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
Seguir
Lectura de 2 min

Parece que a Los Sims les fue bastante bien con la reciente e inesperada colaboración con Bridgerton, pues acaban de anunciar nuevos ‘crossovers’ que no vimos venir con dos películas muy queridas de los años 90 y 2000, especialmente por las chicas. Vamos a recibir contenido sacado de los filmes Chicas pesadas (Mean Girls) y Ni idea (Clueless) en Los Sims 4.

Estas colaboraciones estarán disponible en el juego a partir del jueves 27 de agosto de 2026. Se trata de dos kits capsula que se venderán como DLC por $3,99 dólares cada uno. Estos tendrán principalmente apariencias basadas en las películas para crear Sims junto con un par de objetos de construcción.

- Publicidad -

Si son fans de Chicas pesadas (Mean Girls) y de Ni idea (Clueless) seguramente saben lo que nos espera con estos kits de Los Sims 4: looks con mucho estilo de Y2K, el conjunto escocés de Cher, minifaldas y suéteres a juego, los trajes navideños sexis de Jingle Bell Rock, chaquetas de equipo y un conjunto deportivo de terciopelo.

Más juegos de EA

Ya jugamos el DLC de Top Gun de la cuarta temporada de Battlefield 6 y esta es nuestra experiencia en el F-74A Seacat
 Ya jugamos el DLC de Top Gun de…
Así es la colaboración de Battlefield 6 con Top Gun, que tristemente no tiene a Tom Cruise
 Así es la colaboración de Battlefield 6 con…
Este es el nuevo evento ‘Cacería Ascendente’ de Apex Legends que llega junto a una skin de prestigio para Gibraltar
 Este es el nuevo evento ‘Cacería Ascendente’ de…
Ya jugamos Star Wars Zero Company y estas son nuestras primeras impresiones del XCOM de la Guerra de las Galaxias
 Ya jugamos Star Wars Zero Company y estas…
EA ahora es un compañía privada, fue comprada por la peor gente posible
 EA ahora es un compañía privada, fue comprada…
Todas las novedades de la temporada 30 de Apex Legends: Accesorios corruptos, rediseño de Bloodhound, cambios al mapa y más
 Todas las novedades de la temporada 30 de…

Los Sims 4 es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y para PC y Mac mediante Steam, Epic Games Store y EA App.

Más de:
Los Sims 4 Los Sims 4
El verdadero mapa de GTA 6 fue filtrado en redes, pero Take-Two no tardó en tomar acciones
Estas son todas las skins del pase de batalla de la temporada 4 ‘Glitch’ de Fortnite Capítulo 7
Captain Tsubasa 2: World Fighters, Boca Juniors, São Paulo y más equipos de Suramérica han sido presentados
Star Wars Zero Company: Electronic Arts presenta el tráiler final de su nuevo TRPG
Trails in the Sky 1st Chapter: todas las notas del parche o actualización de agosto
Etiquetado:
Compartir este contenido
Foto del avatar
PorJulian Ramirez
Seguir
Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
Artículo anterior Ni las donas Pokémon de Krispy Kreme se salvan de los acaparadores
No hay comentarios

Lo último

Ni las donas Pokémon de Krispy Kreme se salvan de los acaparadores
Cultura POP
Dragon Ball: por primera vez en la historia aparece la mamá de Vegeta, bueno, parte de ella
Cultura POP
EWC 2026: Fecha, hora, resultados y cómo ver las partidas de Fortnite en la Esports World Cup
Esports
Takara Tomy lanzará El juego de Life con temática de Dragon Quest, para derrotar monstruos sobre la mesa
Cultura POP