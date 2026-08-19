Los Sims 4 tendrá colaboraciones con dos películas inesperadas

Parece que a Los Sims les fue bastante bien con la reciente e inesperada colaboración con Bridgerton, pues acaban de anunciar nuevos ‘crossovers’ que no vimos venir con dos películas muy queridas de los años 90 y 2000, especialmente por las chicas. Vamos a recibir contenido sacado de los filmes Chicas pesadas (Mean Girls) y Ni idea (Clueless) en Los Sims 4.

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Estas colaboraciones estarán disponible en el juego a partir del jueves 27 de agosto de 2026. Se trata de dos kits capsula que se venderán como DLC por $3,99 dólares cada uno. Estos tendrán principalmente apariencias basadas en las películas para crear Sims junto con un par de objetos de construcción.

Si son fans de Chicas pesadas (Mean Girls) y de Ni idea (Clueless) seguramente saben lo que nos espera con estos kits de Los Sims 4: looks con mucho estilo de Y2K, el conjunto escocés de Cher, minifaldas y suéteres a juego, los trajes navideños sexis de Jingle Bell Rock, chaquetas de equipo y un conjunto deportivo de terciopelo.

Los Sims 4 es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y para PC y Mac mediante Steam, Epic Games Store y EA App.