Los Sims 4 tendrá una inesperada colaboración con una muy querida serie de Netflix

Aunque la serie de Los Sims ha tenido ‘crossovers’ desde siempre —¿alguien recuerda la aparición de Drew Carey?— estas han aumentado en los últimos años, agregando elementos de caricaturas como Bob Esponja y con invitadas especiales como la cantante y actriz FKA Twigs. Aunque sabíamos que íbamos a ver más y más de esta clase de elementos, no esperábamos que fuera a tener una colaboración con una muy popular serie de libros que fueron adaptados en una aún más popular serie de Netflix.

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En los próximos días tendremos una colaboración de Los Sims 4 con Bridgerton. A continuación pueden ver su tráiler.

El evento de inicio de sesión Baile de Máscaras de Lady Bridgerton estará disponible en Los Sims 4 entre el martes 12 de mayo y el y el martes 7 de julio de 2026. Cada semana llegarán nuevos objetos inspirado en la serie de Netflix que podremos reclamar simplemente iniciando sesión.

Entre estos se encuentra incluso un nuevo Rasgo que estará disponible cerca del final del evento. Pueden ver todas las recompensas gratis en la imagen a continuación.

Desde el jueves 14 de mayo de 2026 también se pondrán a la venta los paquetes de objetos DLC Salón de Baile de Máscaras de Lady Bridgerton y Gala del Baile de Máscaras de Lady Bridgerton. Cada uno costará $6.99 dólares estadounidenses (alrededor de 26.000 pesoso colombianos, aunque es posible que haya un precio localizado menor) o se pueden comprar juntos (solamente hasta agosto de 2026) en el Lote del Baile de Máscaras de Lady Bridgerton por $9.99 dólares que además incluye tres objetos exclusivos: un gazebo, un piano y una cuna.

Todos los objetos del evento gratis y de estos DLC de pago de Los Sims 4 estarán basados en el vestuario y decoraciones vistos en la serie de Netflix Bridgerton, por supuesto.

Los Sims 4 es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y para PC y Mac mediante Steam, Epic Games Store y EA App.