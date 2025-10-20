Los Sims Mobile desaparecerá de las tiendas y dejará de funcionar

Cuando Electronic Arts anunció que sería comprado y quedaría con una enorme deuda, sabíamos que iba a comenzar a recortar gastos. Eso sí, no esperábamos que fuera tan pronto ni que iba a comenzar con una de sus franquicias más populares. The Sims Mobile —la versión para teléfonos y dispositivos móviles del simulador de vida— va a ser retirado muy pronto de las tiendas digitales y va a dejar de funcionar por completo en unos meses.

El comunicado publicado en el blog oficial del juego no explica las razones que llevaron a EA a tomar la decisión de acabar con este título que ya lleva más de siete años en servicio. Suponemos que el número de jugadores ha disminuido y que la empresa está en «modo ahorrativo» debido a su nueva deuda.

The Sims Mobile desaparecerá de las tiendas digitales Google Play y App Store de Android e iOS en la mañana del martes 20 de octubre de 2025 y no se podrá comprar más dinero del juego. Todos los que ya tengan el juego y quienes lo descarguen por primera vez antes de ese momento, podrán seguir jugando hasta el 20 de enero de 2026. Ese es el día en que dejará de funcionar por completo.

Seguirán habiendo eventos en el juego durante el tiempo que le queda y los que tengan dinero ya comprado en el juego podrán seguirlo gastando hasta la fecha definitiva de cierre.

Como un regalo de despedida para los jugadores de The Sims Mobile, el 6 de enero de 2026 se desbloquearán todos los objetos del Modo Construcción y Crear un Sims completamente gratis, lo que permitirá disfrutar sin restricciones de todo el contenido del juego durante sus últimas semanas de vida.