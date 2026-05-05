Los Steam Controllers ya se agotaron y los revendedores los están ofreciendo hasta tres veces más caros que su precio original

A finales de abril, cuando Valve reveló todos los detalles y la fecha de lanzamiento de los mandos Steam Controllers, sabíamos que iban a ser un éxito y es por eso que no nos sorprende la noticia de que se agotaron en menos de una hora. Tampoco nos sorprende que algunos «aprovechados» quieran sacar ventaja de esta situación, como siempre pasa cuando un producto popular no alcanza a satisfacer su demanda. Problemas del capitalismo.

Sigue en Google Sigue a GamerFocus en Google para ver más contenido gamer. Seguir

Estos Steam Controllers que tienen sticks analógicos magnéticos con tecnología TMR, vibración de alta definición, giroscopio (control por movimiento) y trackpads se pusieron a la venta por $99 dólares estadounidenses (aproximadamente 355.000 pesos colombianos) pero oficialmente no estaban disponibles para los países de Latinoamérica y algunas otras regiones. Esos límites regionales no ayudaron a evitar que se agotaran.

De acuerdo a Steam Database, estos mandos fueron el producto más vendido de la semana del 28 de abril al 5 de mayo de 2026. Lo único que los superó en recaudación durante ese periodo de tiempo fueron las microtransacciones del juego ‘free-to-play’ Counter-Strike 2.

Si están desesperados por conseguir esos Steam Controllers y no quieren esperar a que aparezcan de nuevo a la venta de forma oficial, hay una opción que definitivamente NO recomendamos: recurrir a los revendedores. Desde el momento en que se anunció que estaban agotados, estos controles comenzaron a aparecer por docenas en sitios de reventa y subastas como Ebay por precios que duplican y a veces hasta triplican el precio original. No es raro ver que están a la venta allí por 250 dólares o incluso 300 dólares (más de un millón de pesos colombianos)

La reventa es un gran problema desde hace años en mercados de tecnología, videojuegos y cartas coleccionables. Algunas tiendas han tratado de usar tácticas que impidan que los revendedores se apropien de productos en masa o usen ‘bots’ para comprar, pero no siempre son efectivas.

Por lo pronto lo único que podemos hacer es insistirles que no compren esta clase de productos a los revendedores. Valve tendrá más Steam Controllers a la venta eventualmente y tal vez en cantidades que permitan comprarlos oficialmente en países como Colombia y México. Solo tenemos que tener paciencia.