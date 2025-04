Los ‘sticks’ en los Joy-Con de Switch 2 no incluirán la tecnología Hall effect que anula el ‘drift’

No es un secreto que una de las polémicas más extendidas sobre el primer modelo Nintendo Switch es el ‘drift’ en los controles Joy-Con. La propia Sega dio con la solución desde los años del Sega Saturn 3D y de su última consola, Dreamcast. Sega utilizó unos sensores denominados ‘Hall effect’, que usaban imanes para no ejercer el mismo contacto y desgaste de un ‘stick’ tradicional. Uno que afecta a Switch, DualSense y demás modernidades. Esta practica solución es también utilizada por los «Joy-Con» NYXI para Switch. Su inspiración, además del control básico del querido Cubito, se parece a su respectivo control wireless, el WaveBird. Lamentablemente, Switch 2 no aplicará el mismo y efectivo método.

Nintendo ha estado trabajando para reducir el problemático asunto del ‘drift’ en los ‘sticks’ de la consola sucesora de Switch. Sin embargo, de acuerdo con una entrevista a Nate Bihldorff, vicepresidente senior de desarrollo de productos y distribuciones en Nintendo of America, los Joy-Con de Switch 2 no incluyen tecnología ‘Hall effect’. Sin profundizar en el tema, Bihldorff desvió cuidadosamente la atención sin especificar la exclusión.

«Los mandos del Joy-Con 2 han sido diseñados desde cero. No son joysticks de Hall effect, pero se sienten muy bien. ¿Probaste tanto el Joy-Con como el Pro Controller? Me gustan ambos, pero ese Pro Controller, por alguna razón, la primera vez que lo agarré, pensé: ‘Parece un mando de GameCube’. Yo era un fan de GameCube. Algo en él me resultaba familiar, sobre todo el joystick. Intenté asegurarme de que no hiciera ruido. No sé si intentaste darle golpes, pero es realmente silencioso. Me recuerda a mi época de Super Smash Bros., cuando simplemente lo golpeabas. [El Pro Controller de Switch 2] Es uno de los mandos más silenciosos que he jugado.»

Los comentarios de Bihldorff sobre el silencio del Pro Controller también se repiten en la entrevista con el productor Kouichi Kawamoto, el director senior Takuhiro Dohta y el director general Tetsuya Sasaki.

«En particular, los joysticks izquierdo y derecho son más silenciosos y no hacen ruido, incluso al moverlos rápidamente hacia el borde. Además, se deslizan con mucha suavidad, por lo que los llamamos ‘sticks de deslizamiento suave'», comentó Kawamoto.

Sasaki confirmó entonces que Nintendo llevaba un largo camino para crear el «pináculo de los controles». No estamos del todo seguros si lograron su objetivo con Switch 2, pero los usuarios tendrán la última palabra una vez empiecen a usar los Joy-Con 2.