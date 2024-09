Los tres juegos de Atelier Ryza reciben optimizaciones en su última actualización

Para celebrar el quinto aniversario del primer juego en la serie Atelier Ryza, Koei Tecmo ha lanzado una terna de actualizaciones con optimización para los tres juegos. Eso significa que Ever Darkness & the Secret Hideout, Lost Legends & the Secret Fairy y Alchemist of the End & the Secret Key tienen mejoras que ayudan a su mayor disfrute.

Las actualizaciones son básicamente pequeños ajustes para cada juego, aunque también hay un par de novedades destacada. El parche del primer juego finalmente agrega una función de guardado automático, mientras que el segundo y el tercero obtienen un modo ‘Muy fácil’ en la actualización. Cada título también tiene varias opciones de avance rápido y otros ajustes.

Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout

Se agregó una función de guardado automático.

Se agregó una opción para avanzar rápidamente Fatal Drive.

Se agregó una opción para avanzar rápidamente las escenas de eventos.

Se agregó una opción para reproducir automáticamente el texto durante las escenas de eventos.

Se agregaron configuraciones de gráficos al menú Opciones.

Se cambiaron los controles del teclado y el mouse en la versión Steam.

Se realizaron otros pequeños ajustes.



Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy

Se agregó la dificultad ‘Muy fácil’.

Se agregó una opción para avanzar rápidamente Fatal Drive.

Se agregó una opción para avanzar rápidamente las escenas de eventos.

Se ajustó la velocidad de reproducción automática del texto durante las escenas de eventos.

Se agregaron configuraciones de gráficos al menú Opciones.

Se cambiaron los controles del teclado y el mouse en la versión Steam.

Se realizaron otros pequeños ajustes.



Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key

Se agregó la dificultad ‘Muy fácil’.

Se agregó una opción para avanzar rápidamente Fatal Drive.

Se agregó un nuevo punto de referencia: la tienda de campaña de Kala. Nota: La tienda de campaña de Kala se agregará como punto de referencia después de visitarla una vez que se haya aplicado esta actualización.

Se cambiaron los requisitos para completar la misión del personaje «Tres medicinas» de Klaudia.

Otros ajustes menores y correcciones de errores.

Fuente: Koei 1, Koei 2, Koei 3