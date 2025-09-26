«Los usuarios de Switch 2 deberían ser más comprensibles con las Tarjetas llave de juego, pues ayudan a los desarrolladores», afirma director de FF7 Rebirth

Naoki Hamaguchi, director de Final Fantasy 7 Rebirth, cree que los usuarios de Switch 2 deberían ser más comprensivos con el uso de las Tarjetas llave de juego o Game-Key Cards por parte de los desarrolladores. Previamente se ha mencionado que los desarrolladores solo pueden escoger entre cartuchos de 64 GB y Tarjetas llave de juego para lanzar sus títulos en formato físico, o «físico», en el caso de las Game-Key Cards.

«Sí, he escuchado las reacciones de varios jugadores de Nintendo sobre las Tarjetas llave de juego. Entiendo perfectamente su perspectiva. Entiendo qué les puede molestar, por qué no les gustan, y de verdad que sí. Pero entre los desarrolladores, el debate sobre el formato podría ser un poco diferente de lo que los fans esperan.

Quizás el mayor problema para los desarrolladores, y sin duda para quienes desarrollamos juegos HD de alta gama como nosotros, es la velocidad de carga, ya que si la comparamos con la de una unidad de estado sólido [SSD] y la velocidad que se obtiene al cargar, es inferior. Así que ese es el mayor problema a la hora de desarrollar juegos de alta gama para Switch 2 y lo que se puede lograr con ella.

«Es lo que es», diría Yuffie.

Esta es solo mi opinión personal, pero me gustaría que los fans de Nintendo entendieran las Tarjetas llave de juego y las aceptaran como parte de la cultura de los videojuegos en Switch 2, ya que ofrecen más posibilidades. Es una opción que no todo el mundo necesita usar. Pero es otra forma de poner los juegos a disposición de los fans, y creo que podríamos perder oportunidades si no tuviéramos esa opción, porque de lo contrario, podría haber gente que no podría jugar.

Entiendo perfectamente por qué la gente es negativa al respecto, y hay buenas razones y argumentos para ello. Pero si la gente lo acepta mejor, creo que también hay ventajas, y desde la perspectiva de un desarrollador, nos permite hacer cosas que de otro modo no haríamos».

En otra entrevista al director de FF7 Rebirth, Hamaguchi habló sobre el trabajo de adaptar Final Fantasy 7 Remake Intergrade a consolas Xbox Series X/S y Switch 2 (en esta última 87.8 GB para descargar con Tarjeta llave de juego). A su vez, estas son las mejoras de progresión optimizada incluidas con estos relanzamientos.