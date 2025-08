Los usuarios manifiestan su descontento a Nintendo por las Tarjetas llave de juego (Game-Key Cards), pero esta es la razón por la que se mantendrán

Desde el lanzamiento de Nintendo Switch 2 el pasado 5 de junio, los jugadores han manifestado a través de todos los medios posibles su descontento con las Tarjetas llave de juego. Las también denominadas Game-Key Cards son cartuchos físicos que solo contienen la «llave» de acceso a la descarga completa del juego en cuestión. Así que básicamente son juegos digitales, pero requieren tener el cartucho insertado en la consola o de otra manera el juego no se ejecutará. Sin embargo y a diferencia de los juegos digitales, los juegos no quedan atados a una cuenta y se pueden utilizar –o redescargar– en cualquier otra consola Switch 2. Una vez descargado en una consola, no se necesita internet para acceder al juego –esto lo aclaramos debido a la desinformación en internet–.

En otras palabras, las Tarjetas llave de juego son juegos digitales que se pueden compartir de forma física

La principal molestia de este formato para los usuarios radica en su nulo valor coleccionista. Muchos de nosotros nos acostumbramos a coleccionar juegos físicos de diferentes plataformas y la gran mayoría de ellos en consolas retro aún funcionan, principalmente cartuchos, seguidos por discos ópticos si no tienen muchos rayones. Ninguno de estos cartuchos o discos antiguos –por lo menos PS1, PS2, GameCube, Saturn o Dreamcast, por poner unos ejemplos– requieren descargas para funcionar porque son de una era anterior a la masificación de internet en los dos mil. Lo mismo no se puede decir de consolas como PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One y de actual generación, pues estos discos requieren instalación y descargas de diferentes parches que con el tiempo y cierre de servidores serán inaccesibles.

En algunos casos está la posibilidad de instalar y jugar la versión vainilla que viene en el disco, pero esto conlleva una gran cantidad de errores sin corregir. En el caso de los cartuchos de Nintendo, pasando por consolas caseras desde NES y portátiles hasta 3DS, es posible jugar tal y como vienen guardando la partida en los mismos cartuchos –donde sea posible–, descontando algunas actualizaciones o descargas adicionales legales en cuanto a 3DS, debido al cierre de la eShop. Por su parte, los cartuchos del primer Switch no guardan las partidas en el mismo y algunos juegos piden descargas mayores debido a su tamaño, pero una buena cantidad se puede jugar con el solo cartucho.

Los juegos ‘first party’ de Switch 2, es decir los desarrollados internamente por Nintendo y sus estudios subsidiarios, vienen completos en los cartuchos físicos. No hay Tarjetas llave de juego o Game-Key Cards de Nintendo. Por ejemplo Mario Kart World o Donkey Kong Bananza. En cambio con los desarrolladores terceros, es donde la Game-Key Cards son su mejor opción en cuanto a costo-desarrollo-ganancia. Hace unos días veíamos la lista de los juegos físicos más vendidos en Switch 2 durante junio y entre ellos resaltaban títulos como Cyberpunk 2077: Ultimate Edition y Rune Factory: Guardians of Azuma, ambos en cartuchos de 64 GB, es decir juegos completos. Sin embargo, Tarjetas llave de juego como Street Fighter 6: Years 1-2 Fighters Edition y Bravely Default: Flying Fairy HD Remaster clasificaron entre el top 10 de los más vendidos.

No fueron tan despreciadas después de todo estas opciones de cartuchos con activaciones de descargas.

Macronix, fabricante de los cartuchos para Switch 2, informó en sus resultados trimestrales que comenzará a utilizar memorias NAND MLC y 3D NAND para satisfacer las necesidades de capacidad variable. Esta actualización podría indicar que Switch 2 contará con más capacidades de almacenamiento para cartuchos en el futuro, además de los 64 GB actuales, que es la única y más costosa opción para los desarrolladores. De ahí que la mayoría prefiera utilizar Game-Key Cards y delegar el almacenamiento a los usuarios en sus consolas o en tarjetas micro SD Express. Switch 2 solo lleva dos meses en el mercado, es natural que mayores opciones de espacio en cartuchos sean contempladas con el tiempo.

Diversas fuentes creíbles han informado en reiteradas ocasiones que los costos de los cartuchos en Switch 2 son notablemente más altos que en un disco Blu-ray. Esto no es para nada nuevo, sino tan antiguo como en la época de Nintendo 64 y PlayStation, razón por la que esta última consola arrasó con la primera –y la facilidad de copiar los discos compactos, valga decirlo–. Debido a ello, la inversión en una Tarjeta llave de juego es significativamente menor que en un cartucho físico de 64 GB para Switch 2. Otra verdad no mencionada a menudo, es que las ventas digitales no dejan de aumentar con el paso de los años, como predestinando los juegos físicos a su extinción. Los coleccionistas más conspiracionistas afirman que las Game-Key Cards son la primera señal para el apocalipsis de los juegos físicos.

Las Tarjetas llave de juego son la única forma en que los desarrolladores logran si acaso igualar en Switch 2 el margen de ganancias que obtendrían en una consola de discos Blu-ray como PS5. Aplaudimos a CD Projekt Red por demostrar en Switch y Switch 2 que pueden lanzar sus juegos en un solo cartucho y sin descargas extras, pero no muchas compañías tienen la actitud de riesgo o el presupuesto para aventurarse en semejante empresa. Claro está, que no lo hagan gigantes como Square Enix o Capcom con sus franquicias no menos colosales, no deja de ser controversial y dubitativo.

En días pasados Nintendo dispuso una ya cerrada encuesta sobre las Game-Key Cards para conocer la opinión de su público frente a este formato. Sabemos que una amplia mayoría dejó clara su posición al respecto, tanto como lo hacen otros de manera iracunda en redes sociales para obtener vistas y likes a costa de «ragebait». ¿Cambiará la situación para los lanzamientos futuros y se utilizarán menos Tarjetas llave de juego que en el último Nintendo Direct? Por lo menos hasta que no sean producidas las nuevas opciones de almacenamiento en cartuchos, eso no será así y los juegos digitales seguirán tomando terreno en la segunda consola híbrida de Nintendo.