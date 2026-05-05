Los veteranos seguramente recuerdan los nuevos mapas que llegan a la temporada 3 de Battlefield 6 – fecha, nuevas armas, modos de juego y más

Todos sabemos que Battlefield 6 ya no luce tan bien como lo hacía en su lanzamiento y ha perdido la buena fe de los jugadores, pero el equipo de desarrolladores insiste en que van a ganarse de nuevo su amor con todo el contenido que llegará al juego y a Redsec en las siguientes temporada, empezando por la temporada 3.

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Esta temporada empezará el martes 12 de mayo de 2026 y entre sus novedades más llamativas están el regreso de dos de los mapas más recordados por los jugadores veteranos de anteriores juegos de la serie BF. Son Tren de Golmud de Battlefield 4 (2013) y Bazar de Cairo de Battlefield 3 (2011).

Pueden ver cómo lucen estos mapas en el siguiente tráiler al ritmo de Gila Monster de King Gizzard y The Lizard Wizard.

Tren de Golmud será el mapa más grande de Battlefield 6 hasta la fecha. Gracias al tráiler también podemos confirmar la llegada al juego de las siguientes armas:

Rifle de francotirador L115

Rifle de asalto M16A4

Ametralladora RPK-74M

Subametralladora PP-19

Otras novedades que llegarán a Battlefield 6 y a Redsec con la temporada 3 además de las nuevas armas y mapas son el Nuevo modo Obliteración y el esperado modo clasificatorio (‘ranked’) para la batalla campal, que también recibirá un modo para jugar en solitario.

Más adelante este año, en la temporada 4, el juego recibirá el mapa ‘Arrecife de Tsuru’ con énfasis en combate naval y tres nuevos mapas más en la temporada 5.

Battlefield 6 está disponible para PlayStation 5, Xbox Series X|S y para PC mediante Steam, Epic Games Store y EA App.