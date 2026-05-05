Videojuegos

Los veteranos seguramente recuerdan los nuevos mapas que llegan a la temporada 3 de Battlefield 6 – fecha, nuevas armas, modos de juego y más

Este es el mapa más grande que ha recibido este juego.

Julian Ramirez
Por
Julian Ramirez
Foto del avatar
PorJulian Ramirez
Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
Seguir
Lectura de 2 min

Todos sabemos que Battlefield 6 ya no luce tan bien como lo hacía en su lanzamiento y ha perdido la buena fe de los jugadores, pero el equipo de desarrolladores insiste en que van a ganarse de nuevo su amor con todo el contenido que llegará al juego y a Redsec en las siguientes temporada, empezando por la temporada 3.

Esta temporada empezará el martes 12 de mayo de 2026 y entre sus novedades más llamativas están el regreso de dos de los mapas más recordados por los jugadores veteranos de anteriores juegos de la serie BF. Son Tren de Golmud de Battlefield 4 (2013) y Bazar de Cairo de Battlefield 3 (2011).

- Publicidad -

Pueden ver cómo lucen estos mapas en el siguiente tráiler al ritmo de Gila Monster de King Gizzard y The Lizard Wizard.

Tren de Golmud será el mapa más grande de Battlefield 6 hasta la fecha. Gracias al tráiler también podemos confirmar la llegada al juego de las siguientes armas:

  • Rifle de francotirador L115
  • Rifle de asalto M16A4
  • Ametralladora RPK-74M
  • Subametralladora PP-19

Otras novedades que llegarán a Battlefield 6 y a Redsec con la temporada 3 además de las nuevas armas y mapas son el Nuevo modo Obliteración y el esperado modo clasificatorio (‘ranked’) para la batalla campal, que también recibirá un modo para jugar en solitario.

Más adelante este año, en la temporada 4, el juego recibirá el mapa ‘Arrecife de Tsuru’ con énfasis en combate naval y tres nuevos mapas más en la temporada 5.

Más sobre Battlefield

Battlefield 6: nuevos mapas, batallas navales y todo lo que llega en las temporada del 2026 al juego
 Battlefield 6: nuevos mapas, batallas navales y todo…
Los nuevos mapas y novedades que llegarán a Battlefield 6 y Redsec en las temporadas 3, 4 y 5 de 2026
 Los nuevos mapas y novedades que llegarán a…
EA despide a varios desarrolladores de Battlefield 6 a pesar del éxito del juego
 EA despide a varios desarrolladores de Battlefield 6…
Fecha, tráiler y nuevos detalles de la temporada 2 de Battlefield 6 + REDSEC
 Fecha, tráiler y nuevos detalles de la temporada…
La temporada 1 de Battlefield 6 ha sido extendida con un nuevo pase, nueva fecha de la temporada 2
 La temporada 1 de Battlefield 6 ha sido…
Vince Zampella, uno de los creadores de Call of Duty, murió en un accidente de auto
 Vince Zampella, uno de los creadores de Call…

Battlefield 6 está disponible para PlayStation 5, Xbox Series X|S y para PC mediante Steam, Epic Games Store y EA App.

Más de:
Battlefield 6 Battlefield 6
Ya hay fecha para la segunda beta cerrada de Horizon Hunters Gathering, cómo participar y qué nuevos personajes tiene
Los Steam Controllers ya se agotaron y los revendedores los están ofreciendo hasta tres veces más caros que su precio original
Los juegos que llegan y se van de Xbox Game Pass en mayo de 2026
Dark Adelita – Reseña
Evita cometer este error en Tomodachi Life: Living the Dream para Nintendo Switch si no quieres perderte el «final»
Etiquetado:
Compartir este contenido
Foto del avatar
PorJulian Ramirez
Seguir
Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
Artículo anterior Ya hay fecha para la segunda beta cerrada de Horizon Hunters Gathering, cómo participar y qué nuevos personajes tiene
No hay comentarios

Lo último

The One Piece: Netflix confirma cuando salen los primeros siete episodios del remake
Anime y Manga
Animal Crossing All Star Collection: así son los llaveros de peluche de la popular serie ‘cozy’ de Nintendo
Cultura POP
Super Mario Galaxy: La película llega más pronto de lo esperado a plataformas digitales, conoce la fecha
Cine y TV
Cuando Amazon le propuso algo ilegal a Nintendo en la era Wii y DS, Reggie Fils-Aimé tuvo que bloquear relaciones con el gigante comercial
Videojuegos