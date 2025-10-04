Los zombis vuelven a levantarse en GTA Online y los extraterrestres no se quedan atrás en el evento Halloween Haunts

Aunque Cayo Perico ya se había anticipado hace poco con el Ataque zombi, la temporada de Halloween Haunts en GTA Online suma oleadas de muertos vivientes, esta vez en el mapa de North Yankton donde inicia la historia de GTA 5. Esto último también se había reportado desde hace un año.

Enfréntate a un nuevo modo Homicida dentro del claustrofóbico submarino Ramius o combate en estos modos favoritos que regresan: Bestia vs. homicida, Día del juicio final y Paria. Halloween también trae consigo más bonificaciones en octubre, empezando con el doble de GTA$ y RP en misiones de venta del búnker y un 30% de descuento en búnkeres y sus mejoras y modificaciones esta semana.

Contágiate del espíritu siniestro con las máscaras gratuitas de Halloween y con vehículos espeluznantes en oferta, como la LCC Sanctus (moto) y el Albany Lurcher (muscle car), el regreso del Albany Fränken Stange (deportivo clásico) y el Chariot Romero Hearse (sedán), y mucho más. Además, celebra el Festival del Medio Otoño en GTA Online. juega en cualquier momento hasta el 8 de octubre para recibir la gorra Yeti otoñal roja, y que tu futuro sea tan brillante como la luna llena sobre Los Santos.

Ataque zombi en Cayo Perico y Ludendorff

Este mes se produce el doble de problemas, ya que tanto Ataque zombi en Cayo Perico como Ataque zombi en Ludendorff regresan a GTA Online por tiempo limitado, con zombis desatados que invaden desde un paraíso fiestero hasta un pintoresco pueblo nevado.

Regresa a la isla del Rubio y a North Yankton para abrirte paso entre oleadas de zombis, titanes colosales, conquistadores armados, multiplicadores, domadores y sus animales poseídos, DJ zombis y mucho más.

Ataque zombi en Cayo Perico regresa para otorgar el doble de GTA$ y RP del 2 al 8 de octubre, y Ataque zombi en Ludendorff ofrecerá recompensas triples cuando regrese del 23 de octubre al 5 de noviembre.

Si deseas dar forma a tu propia locura zombi, ya es posible incluir zombis isleños torpes y corredores en tus creaciones mediante el creador de partidas de supervivencia.

Fechas de los eventos en Halloween Haunts de GTA Online

Homicida no es el único modo Adversario que regresa de forma macabra. Cada semana del mes de octubre se incluirá un modo distinto con temática de Halloween en la serie destacada con recompensas dobles (que se multiplican hasta el cuádruple para miembros de GTA+):

Del 2 al 8 de octubre: Bestia vs. homicida

Del 9 al 15 de octubre: Día del juicio final

Del 16 al 22 de octubre: Homicida (submarino Ramius)

Del 23 al 29 de octubre: Paria

Del 30 de octubre al 5 de noviembre: Homicida (incluye submarino Ramius)

En Los Santos te esperan aún más eventos peculiares a lo largo del mes: si miras al cielo a mediados de mes, verás ovnis que planean y abducen a gente desprevenida y ayuda a los investigadores de Fantasmas al descubierto de la zona, enviándoles fotografías que prueben la existencia de lo sobrenatural. Además, recoge calabazas de Halloween todo el mes para ganar bonificaciones de GTA$ y mucho más.