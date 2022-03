Aunque ha pasado menos de un mes desde su lanzamiento en occidente, el MMORPG del estudio coreano Smilegate ya es uno de los juegos más populares en Steam. Por supuesto, su popularidad no hace que sea inmune a la críticas. A muchos jugadores de Lost Ark no les agradó que varias clases de personajes estén limitadas a un género y las reveladoras armaduras de los personajes femeninos también causaron incomodidades.

Respondiendo al sitio web Eurogamer, Soomin Park —líder de la franquicia para Amazon Games— habló al respecto y dijo que vienen cambios en camino.

Según Park, Smilegate está trabajando activamente para ofrecer contrapartes masculinas y femeninas de cada una de las clases que actualmente solo están disponibles para un género. Desafortunadamente, no ofrece una posible fecha para esto. Puede pasar mucho tiempo antes de que veamos el equivalente a una guerrera mujer o un hombre hechicero. La buena noticia es que eventualmente estarán disponibles.

En este momento, los jugadores coreanos de Lost Ark están esperando a los personajes femeninos de clase ‘Berserker’. Todavía no sabemos cuándo llegará esta clase de personaje al resto del mundo.

Sobre las armaduras, Park dice que no van a alterar ninguna de las apariencias existentes en el juego, pero están haciendo cambios para que las opciones más reveladoras para personajes femeninos de Lost Ark no sean el foco de la publicidad ni la pantalla de creación de personajes. También agregarán nuevas opciones de apariencia que no serán tan reveladoras.

Es bueno que los desarrolladores del juego estén considerando nuevas opciones para los jugadores sin remover las existentes. Podemos criticar la sexualización de los personajes femeninos sin que ocurran casos como la censura de Genshin Impact en China.

Fuente: Eurogamer