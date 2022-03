Lost Ark: fecha de inicio, rangos y más sobre la temporada 1 de campos de pruebas competitivos

Los jugadores más competitivos de este popular MMO finalmente van a poder probar su valía. La temporada 1 de los campos de pruebas competitivos de Lost Ark está a punto de comenzar y vamos a conocer su fecha de inicio, cuánto tiempo durará, los rangos que se pueden obtener y más detalles sobre esta modalidad de juego.

Antes de participar debemos alcanzar el Nivel 1 en los campos de pruebas. Podemos unirnos aunque no tengamos compañeros de equipo, ya que el juego nos emparejará en función de la región en que estemos y nuestras habilidades.

¿Cuál es la fecha de inicio de la temporada 1 de los campos de pruebas competitivos de Lost Ark?

Podremos participar del modo de batalla a muerte por equipos a partir del jueves 24 de marzo de 2022.

La temporada 1 durará aproximadamente seis meses, por lo que estará terminando alrededor de septiembre de este mismo año.

¿Cuáles rangos podemos alcanzar?

A medida que ganamos y perdemos partidas competitivas, veremos fluctuar la puntuación promedio que determinará nuestro rango en la temporada 1 de campos de pruebas competitivos de Lost Ark. Esto también determina qué recompensas obtendremos al final de la temporada.

Estos son los umbrales de puntuación que debemos alcanzar para obtener cada rango. ¡Ojo! La puntuación disminuirá si no participamos en partidas competitivas durante dos semanas.

Gran maestro : Los primeros 30 jugadores de la región

: Los primeros 30 jugadores de la región Maestro : Los primeros 31 a 100 jugadores de la región

: Los primeros 31 a 100 jugadores de la región Diamante : 2000+

: 2000+ Platino : 1800 a 1999

: 1800 a 1999 Oro : 1600 a 1799

: 1600 a 1799 Plata : 1400 a 1599

: 1400 a 1599 Bronce: 1399 o inferior

No se preocupen si se quedan «atrapados» en un rango bajo, pues esta no es la única fuente de premios. La mayoría de recompensas de la temporada 1 de campos de pruebas competitivos se podrán comprar con las monedas que ganaremos jugando este modo. Algunas de estas, como materiales de acabado y pociones de EX, cambiarán cada semana. El resto son recompensas cosméticas ‘de temporada’ como monturas, títulos y más.

Si están buscando otro tipo de reto, recuerden que ya está disponible el Asalto Abisal de Argos.

Fuente: sitio web oficial del juego