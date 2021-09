Lost in Random – Reseña

¿Se han detenido a pensar en el papel tan importante que la suerte juega en nuestras vidas? Sí, el esfuerzo y talento son útiles a la hora de definir nuestro futuro, pero el azar que define si nacemos de padres ricos o pobres, en cuál país y otra innumerable cantidad de variables prácticamente determina nuestro destino. Tranquilos, este no es un ensayo filosófico, es una reseña del videojuego Lost in Random.

Este juego fue publicado con el apoyo del programa EA Originals —mediante el que Electronic Arts ayuda a equipos independientes— y desarrollado por el estudio sueco Zoink. La verdad es que ha pasado un poco desapercibido y eso nos parece injusto. Esta es una pequeña joya que merece ser reconocida.

Lo primero que llama la atención de Lost in Random es su apartado visual. Aunque sería fácil describirlo como “timburtonesco”, está mucho más inspirado en las obras del estudio Laika, al que debemos maravillas como Coraline, ParaNorman y Kubo y la búsqueda samurái. Esto no se nota solo en el bizarro diseño de personajes y escenarios, sino en las texturas y movimientos que recuerdan al estilo de animación cuadro por cuadro.

Estos elementos llenan al juego de personalidad y crean un mundo que se adecúa a la perfección al cuento de hadas oscuro que pretende contar. La ley de esta tierra dice que, al cumplir 12 años, todos los niños de Azar deben arrojar el misterioso dado negro de la Reina para decidir dónde pasaran el resto de sus vidas. Esto separa a dos hermanas llamadas Par e Impar. La primera vive en la pobre ciudad Unburgo mientras la segunda es llevada a la idílica Seistopia. Por eso, Par emprende una épica aventura a lo largo de las seis ciudades de Azar para reencontrarse con su hermana y descubrir terribles secretos del pasado.

Los videojuegos de cartas se han vuelto muy populares en los últimos años. No hablamos de títulos de póquer ni de Yu-Gi-Oh, sino aquellos que las mezclan con elementos de RPG como los geniales Slay the Spire, Dicey Dungeons o Loop Hero. A pesar de su calidad, estos títulos pueden “espantar” a algunos jugadores por sus elementos estratégicos o sistemas por turnos. Pero Lost in Random combina las cartas de forma muy especial con la acción en tercera persona.

Al entrar en batalla, solo tenemos una cauchera que no le hace ni cosquillas a los robots controlados por la Reina de Azar. Lo que podemos hacer es romper los cristales que aparecen en sus cuerpos. Estos nos permiten sacar cartas de nuestro mazo y detener el tiempo arrojando a nuestro dado compañero: Dadelio. El número en que cae determina cuáles y cuántas cartas podemos usar.

Las cartas tienen una gran variedad de efectos. Pueden darnos armas cuerpo a cuerpo o a distancia, trampas para poner en el campo de batalla, pociones curativas o potenciar los efectos de otras. A la hora de dar forma a nuestro mazo, podemos crear una impresionante cantidad de combinaciones y sinergias entre ellas, algunas de las cuales son devastadoras para los enemigos.

Pueden ver el sistema de combate de Lost in Random en acción en el siguiente video. No olviden activar los subtítulos en español.

Los combates siempre son diferentes entre sí. Incluso si peleamos contra el mismo tipo de enemigos, tendremos que usar diferentes estrategias determinadas por las cartas y el dado. Conseguir una nueva carta —comprándosela a Manny Barajas o como recompensa por completar una misión— nos anima a descubrir cómo funciona al combinarla con otras.

El único problema que tiene este sistema de combate es que la cámara a veces ofusca la acción. Esta puede enloquecer un poco si nos ponemos contra una pared, causando que perdamos de vista el enfrentamiento. También puede pasar si hay muchos enemigos en pantalla, ocultando a Par y Dadelio. Tampoco hay advertencias claras respecto a la posición de enemigos y sus ataques por la espalda, aunque el poder detener el tiempo cuando tiramos el dado ayuda a solucionar esto un poco.

También es posible que, cuando nos acerquemos al final del juego, sintamos algo limitada la cantidad de cartas. No lo malentiendan, hay una buena cantidad de estas y se prestan para innumerables combinaciones y estrategias. Pero el juego derrocha tanta originalidad en sus otros aspectos que sentimos que no se aprovechó por completo los efectos que las cartas podían producir en batalla. Quedamos con ganas de aún más variedad.

Ya que estamos hablando de defectos, hay que mencionar que la ambientación a veces es arruinada por la constante niebla y el abuso de los tonos azul y fucsia en la iluminación. Esto es algo que también tiene Fe, el anterior juego del estudio Zoink, cuya reseña pueden encontrar aquí.

Cuando no estamos combatiendo, estamos explorando las ciudades. Ayudamos a sus habitantes a resolver problemas tan variopintos como que un alcalde “alterno” está construyendo una versión al revés del pueblo o que los hijos del gobernante están sometiendo su tierra a una guerra infinita con robots gigantes. Los diálogos tienen una calidad literaria impresionante y hasta los personajes más secundarios derrochan personalidad. Esto no debe extrañarnos, pues detrás del guion se encuentra Ryan North. Él es el autor de los cómics de Squirrel Girl, Hora de Aventura y ganador del premio Eisner en 2017.

No crean que se van a perder de la genialidad de los diálogos y la historia si juegan en español. La localización es excelente y se crean nuevos juegos de palabras para que funcionen en nuestro idioma. De hecho, los nombres de las ciudades y algunos personajes funcionan mejor que en inglés. Solo tiene un problema y es una batalla de rimas con versos que no funcionan en español.

La historia tiene un narrador. Inicialmente temimos que fuera a ser tan molesto como el de Biomutant, pero resulta ser bastante divertido y se involucra en el desarrollo de un modo muy inesperado.

Como buen cuento de hadas oscuro, Lost in Random es mucho más que una simple historia de rescatar a una damisela en apuros. Su mitología y construcción de mundo son críticas directas contra el sistema de clases sociales en el que vivimos. Azar ha sido engañado para creer que todos tienen las mismas posibilidades de tener una vida feliz en Seistopia. Pero la verdad es que todo está arreglado para mantener el ‘status quo’, con los poderosos siempre en el poder.

Par aprende que los problemas de su mundo no se deben solo a un mal gobernante, sino a todos los sistemas sociales establecidos para evitar que las cosas cambien. Estos temas son presentados de forma natural y encajan a la perfección con los elementos fantásticos de la historia, sin resultar sermoneadores.

No importa si no sienten atracción hacia los juegos con combates con cartas o si la ambientación ‘laikaesca’ no les llama la atención, vale la pena probar este título. Hoy en día, son muy pocos los juegos que se atreven a intentar algo nuevo con sus mecánicas por miedo a asustar a una audiencia acostumbrada a la acción inmediata. Con Lost in Random, Zoink se arriesgo con una mezcla inesperada de ideas. El resultado hace que valga la pena salirse de la ‘zona de confort’.

Lost in Random 8/10 Nota Lo que nos gustó - Su atractivo estilo visual.

- La historia de cuento de hadas oscuro con metáforas sociales.

- Adictivo sistema de combate con cartas, dados y acción tradicional. Lo que no nos gustó - El abuso de la niebla con iluminación azul y fucsia.

- La cámara durante los combates.

- No poder regresar a zonas visitadas anteriormente. En resumen No entristece descubrir que no hay mucha gente hablando de Lost in Random. Es una lástima no solo porque es un gran título que merece ser más conocido, sino porque esta es la clase de juegos que más necesitamos en este momento. Títulos que se arriesguen con nuevas mecánicas o combinando sistemas existentes para crear algo novedoso. Que sepan que el ultrarrealismo y lo caricaturesco no son los únicos estilos visuales válidos y con historias que no se limitan a ser meras excusas para justificar la acción. Puede que le falte el pulimiento de obras AAA y que algunos de sus sistemas no se aprovechen al máximo, pero tiene nuestra total admiración.

Reseña hecha con una copia digital de Lost in Random para PS4 brindada por EA.