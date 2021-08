Con el final de las aventuras de Kazuma Kiryu, Judgment supuso el debut de un nuevo protagonista en las calles de Kamurocho. Poco sabían los jugadores que este ‘spin-off’ se convertiría en el representante de la jugabilidad tradicional de la serie tras su transición al género JRPG con Yakuza: Like a Dragon. No obstante, los jugadores encontraron mucho más que un nuevo protagonista. Fanáticos y primerizos quedaron enamorados con la ambientación ‘thriller’ de Judgment y pidieron a gritos una secuela apenas llegaron a los créditos.

Por fortuna, su petición se hizo realidad con la revelación de Lost Judgment y su fecha de lanzamiento. Por supuesto, el directo dio a conocer mucho más sobre la secuela.

Desde ese entonces, Sega ha estado relevando nuevos detalles sobre las novedades en materia de jugabilidad y la historia de Lost Judgment. Hemos reunido en este artículo toda la información que Sega y otras fuentes han compartido. Será actualizado periódicamente.

¿Cuándo será el lanzamiento de Lost Judgment?

La fecha de lanzamiento de Lost Judgment será el 24 de septiembre. Cabe señalar que esta será la primera entrega de la franquicia Yakuza que tendrá un lanzamiento mundial simultáneo.

¿A qué plataformas llegará?

En la revelación de Lost Judgment, Sega dio a conocer su fecha de lanzamiento, historia y sus novedades de jugabilidad. Sin embargo, una controversia hará que Lost Judgment no tenga secuela.

El juego llegará a PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 y Xbox Series X/S.

¿Ya se puede reservar?

Sí, Lost Judgment ya puede reservarse. A continuación, podrán ver las ediciones disponibles:

Estandar – Solo contiene el juego base.

– Solo contiene el juego base. Digital deluxe – Además del juego base, esta edición contiene el Lote básicos de detective y la Expansión Historias escolares .

– Además del juego base, esta edición contiene el y la . Digital definitiva – Esta edición incluye todos los contenidos de la digital deluxe y la Expansión de historia de personaje.

¿De qué tratará la historia de Lost Judgment?

La historia de Lost Judgment comienza con el arresto del expolicía Akihiro Ehara por cargos de acoso sexual en una estación en Shinjuku, Tokio. Dos meses después, Ehara es llevado a juicio y es encontrado culpable. Sin embargo, los presentes quedan desconcertados cuando Ehara revela en medio de su sentencia que hay un cadáver en un almacén de Yokohama. Este pertenecía a Hiro Mikoshiba, responsable de que el hijo de Ehara se quitara la vida 4 años atrás. Dadas las circunstancias del asesinato, que ocurrió el mismo día que el crimen de acoso sexual, Ehara tendría la coartada perfecta para evitar las consecuencias por matar a Mikoshiba.

¿Acaso Ehara incurrió en acoso sexual para encubrir el asesinato? ¿Tuvo ayuda de alguien más? En necesidad de respuestas, Saori Shirosaki —la abogada responsable del caso— contacta a Takayuki Yagami —interpretado una vez más por Takaya Kimura— para hallarlas. Con el fin de encontrar información sobre Mikoshiba, el protagonista se infiltra en la secundaria Seiryo como asesor estudiantil. A medida descubre los secretos de la institución, Takayuki perderá a alguien amado y deberá escoger entre cumplir la ley o repartir justicia.

¿Qué locaciones podrán visitarse en Lost Judgment?

A diferencia de la anterior entrega, Lost Judgment se ambientará principalmente en Isezaki Ijincho en Yokohama. Los fanáticos de la franquicia reconocerán esta locación por ser la misma en la que se ambienta Yakuza: Like a Dragon. Por supuesto, los jugadores podrán seguir explorando Kamurocho y disfrutando de la gran variedad de actividades que ofrece.

Otra de las locaciones que podrá explorarse de forma extensa es la secundaria Seiryo.

¿Cómo será la jugabilidad de Lost Judgment?

El combate se mantendrá similar al de Judgment y la gran mayoría de las entregas de la franquicia Yakuza. El protagonista todavía podrá utilizar los dos estilos que debutaron en su primera aventura: Grulla, para lidiar con múltiples enemigos, y Tigre, especializado en enfrentamientos 1 contra 1. No obstante, Lost Judgment añadirá un estilo nuevo: Serpiente. Este se especializará en bloqueos y contraataques. También servirá para desarmar oponentes.

En lo que respecta al trabajo de detective, Lost Judgment supondrá el regreso de las persecuciones, los disfraces y una gran variedad de herramientas que serán vitales para el trabajo de investigación y espionaje. Por supuesto, este apartado también recibirá varias novedades. Una de estas es un Shiba Inu que podrá rastrear pistas. La secuela también ampliará la movilidad de Takayuki a través del parkour y tendrá un mayor énfasis en el sigilo.

Otra adición de Lost Judgment es la mencionada escuela en Yokohama. En esta, los jugadores tendrán acceso a nuevos minijuegos y una buena porción de las subtramas. A lo Great Teacher Onizuka, estas verán al protagonista ayudando a estudiantes que sufren de ‘bullying’.

¿Qué minijuegos estarán disponibles en Lost Judgment?

Además de minijuegos típicos de la franquicia Yakuza —entre los que se encuentra Mahjong, dardos y máquinas de peluches—, Lost Judgment contará con varios nuevos. Algunos de estos solo serán accesibles en la secundaria Seiryo. Estas comprenderán las actividades de los clubes de boxeo, baile y robótica. Por supuesto, también habrá minijuegos en las calles de Kamurocho y Isezaki Ijincho. Estos incluyen carreras de motocicletas y la posibilidad de montar en tabla.

¡Eso no es todo! Con el fin de celebrar el aniversario 30 de Sonic the Hedgehog, Takayuki Yagami podrá jugar Sonic the Fighters en los arcades de Kamurocho y Isezaki Ijincho. También podrá disfrutar de clásicos como Alex Kidd in Miracle World y Penguin Land, entre otros.

¿Llegará localizado al español?

Al igual que Yakuza: Like a Dragon, Lost Judgment llegará localizado al español.

¿De qué trata la controversia alrededor de Lost Judgment?

Poco después del anuncio de Lost Judgment, el juego fue rodeado por una controversia. El medio Nikkan Taishu dio a conocer que no habría una tercera entrega de la saga por culpa de un desacuerdo entre Sega y la agencia de talentos del actor Takaya Kimura: Johnny & Associates. Para saber más sobre esta controversia, recomendamos seguir este enlace.

¡Este artículo será actualizado a medida que se revele más información!