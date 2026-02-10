Love and Deepspace celebra el año nuevo chino con el evento de deseos ‘Mortality’s Tenderness’

Genshin Impact no es el único juego gacha ‘made-in-China’ con un evento especial para celebrar la llegada del año nuevo lunar. El juego móvil Love and Deepspace va a vestir a sus atractivos chicos en trajes inspirados en la China imperial en ‘Mortality’s Tenderness’, un evento de deseos que ya esta disponible y que llega junto con muchas otras novedades para celebrar el comienzo del año del caballo.

Este evento estará disponible entre el martes 10 y el viernes 27 de febrero de 2026. Durante este tiempo podremos tratar de conseguir las siguientes Memorias de cinco estrellas, todas ambientadas en un mundo de fantasía inspirado en el pasado del gigante asiático.

Xavier: Blades with Blossoms

Zayne: Entwined Kites

Rafayel: Carved Gemheart

Sylus: Shared Lanterns

Caleb: Clearday Return

Pueden hacerse una idea de cómo son estas Memorias de cinco estrellas en el siguiente tráiler.

Como siempre, podremos elegir tres de estas Memorias para obtener recompensas acumulativas al pedir deseos durante el evento, incluyendo objetos cosméticos disponibles por tiempo limitado como sombreros, atuendos y peinados con temática de las Memorias, 20 deseos y más.

Además de las recompensas, completar las tareas del evento ‘Mortality’s Tenderness’ en Love and Deepspace vinculadas a estas Memorias nos permite diversos materiales del juego. Alcanzar el Rango 1 en un Recuerdo limitado podemos conseguir un atuendo especial correspondiente a ese interés romántico.

La función ‘Illusio’ está de regreso por tiempo limitado y nos permite personalizar libremente la apariencia en todas las Memorias de cinco Estrellas. Podemos elegir entre diferentes trajes y accesorios para cada interés romántico y personalizar el peinado y el maquillaje de la protagonista. Pero recuerden que todos volverán a la normalidad cuando termine el evento.

Otra de las recompensas más importantes de este evento es que si iniciamos sesión durante varios días recibiremos las siguientes recompensas:

Conjunto de atuendos ‘Riqueza Desbordante’

Deseo Espacio Profundo x10

Deseo Empíreo x10

Conjuntos de atuendos para parejas

Poses para retrato

Otra novedad que introduce el evento ‘Mortality’s Tenderness’ a Love and Deepspace para celebrar el año nuevo chino es el minijuego Courteous Fare. Este nos pone a gestino aun restaurante para desbloquear historias exclusivas, Deseos, un nuevo atuendo, accesorios, decoración y más.

Love and Deepspace es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para teléfonos y dispositivos móviles iOS y Android.