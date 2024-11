Lucas Pope saca del bolsillo Moida Mansion, otro juego tipo Game & Watch apenas para Halloween

Lucas Pope, creador de Papers, Please, Return of the Obra Dinn y Mars After Midnight, sigue demostrando ser el desarrollador más entregado al estilo vintage 1-bit. Siguiendo la línea del ‘demake’ de Papers, Please y tras su genial juego exclusivo para Playdate, Lucas Pope sigue experimentando con esta estética del pasado y su propuesta de Halloween se llama Moida Mansion. Se puede jugar ya mismo y gratis a través de itch.io.

El juego de misterio desafía a los jugadores a entrar en la casa fantasma del título y encontrar a sus compañeros del Adventure Club, que han quedado atrapados después de seguir hasta su interior a su mascota, la tortuga. «Ahora depende de ti», dice el manual de estilo retro. «¡Entra sigilosamente y rescátalos antes de que sea demasiado tarde!». De acuerdo con Pope, el juego fue una excusa para hacer un manual de dicho estilo.

Moida Mansion es relativamente simple como buen juego LCD tipo Game & Watch. Los jugadores deben moverse de una habitación a otra y examinar los objetos que hay dentro. La búsqueda puede localizar a uno de sus amigos del Adventure Club, o puede revelar un pasadizo secreto, e incluso una llave práctica. O todo eso podría atraer la atención del «monsta» de la mansión, en cuyo caso tendrás que escabullirte o –si causas un alboroto mientras está cerca– huir.

A pesar de toda su simplicidad, Moida Mansion es curiosa pero no extrañamente atractivo, como todos los juegos de Pope. Sus humildes gráficos logran crear la atmósfera apropiada para un juego con esta propuesta de misterio, la imaginación se encarga del resto. Además, Pope crea una cantidad impresionante de variedad a partir de un número relativamente limitado de elementos visuales. Un genio del 1-bit.

Vía: Lucas Pope Twitter