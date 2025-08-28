Un combate de lucha libre revela una nueva megaevolución de Leyendas Pokémon Z-A

Hace unos días conocimos a Mega-Victreebell en un curioso video de «terror» y parece que Game Freak quiere seguir usando cortometrajes de este estilo para revelar las nuevas megaevoluciones de Leyendas Pokémon Z-A. En esta ocasión vamos a conocer la transformación de un Pokémon en medio de un torneo de lucha libre en Ciudad Luminalia.

Pueden ver este nuevo video a continuación, cortesía del canal oficial de Pokémon Latam en YouTube. Este se enfoca en la pelea de un Hawlucha contra un Machamp mientras son animados por sus entrenadores.

Tras un tremendo combate en el que Hawlucha tiene todas las de perder, el Pokémon recuerda todo el entrenamiento que ha tenido junto a su compañera y ella lo ayuda para que se pueda convertir en Mega-Hawlucha, una nueva megaevolución que podremos usar por primera vez en el esperado Leyendas Pokémon Z-A.

Esta transformación mantiene la estética de «luchador mexicano». Además de ser más grande, reemplaza su «máscara» tradicional por una dorada con negro y un collar con los mismos colores. Esta es una de las 26 megaevoluciones que se habían filtrado.

Pueden ver cómo luce Mega-Hawlucha en Leyendas Pokémon Z-A en el siguiente video.

Para celebrar la llegada de esta transformación del Pokémon luchador, habrá una colaboración especial entre Pokémon y el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) el 25 de septiembre de 2025 en la Arena México de Ciudad de México.

Leyendas Pokémon Z-A se pondrá a la venta el jueves 16 de octubre de 2025 para Nintendo Switch y Nintendo Switch 2. Nosotros ya lo jugamos y pueden conocer nuestras impresiones aquí.