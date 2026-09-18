Lucky Luke vuelve a cabalgar en Nintendo Switch, pero no es un juego pleno sino un… ¿reloj?

El cómic franco-belga creado por Morris con el vaquero homónimo, Lucky Luke, ha tenido adaptaciones a videojuegos previamente, para plataformas como Commodore 64, Game Boy, SNES, Game Boy Color, PS1, PC, GBA, uno tipo galería de disparos para Wii / móviles y otros con variedad jugable para DS / 3DS. Reddeer Games presenta la siguiente incursión del suertudo Luke en el Viejo Oeste, donde su único enemigo es el tiempo mismo ante el que resiste a desaparecer.

Sigue en Google Sigue a GamerFocus en Google para no perderte novedades de Nintendo. Seguir

Esta aplicación para Switch es un reloj de escritorio animado protagonizado por el legendario vaquero solitario. Configura una alarma y observa cómo los hermanos Dalton intentan otra audaz fuga cada vez que suene. Pon a prueba tus reflejos en el minijuego integrado ‘Atrapa la dinamita’. Además, es un compañero realmente relajante para tu escritorio. Lucky Luke cabalga por la pradera, se relaja junto a la hoguera y vigila la frontera mientras el paisaje cambia a lo largo del día.

Ya sea que te tomes un breve descanso, trabajes, estudies o simplemente disfrutes del ambiente, esta es la forma más acogedora de llevar el lejano Oeste a tu pantalla; siempre y cuando no la tengas ocupada en otro juego o viendo un programa, serie o película. En Lucky Luke – Clock tienes opciones de visualización de reloj digital y analógico, con múltiples diseños inspirados en los cómics clásicos, además de música relajante de estilo ‘western’ y sonidos ambientales.

Lucky Luke – Clock llega a Nintendo Switch el 24 de septiembre del 2026 por un precio de $6 USD.