Ayer con la presentación de los nominados a la edición 2026 de The Game Awards se puso punto y final a la racha más extensa en la historia de la gala Geoff Keighley. Esto, tras confirmarse que ningún videojuego publicado por Sony (PlayStation) obtuvo una nominación a Juego del Año. De esta manera, por segunda vez desde el inicio del evento —bajo el nombre de The Game Awards— en 2014, un título desarrollado por un estudio interno de PlayStation queda fuera de la categoría principal, interrumpiendo una racha de 10 años que comenzó en su momento con Bloodborne en el 2015 y culminó con Death Stranding 2 en el 2025.
Luego de 14 nominaciones y tres premios, así es el accidentado presente de Sony y PlayStation
Este resultado contrasta con el dominio histórico de Sony en el certamen, donde aún se mantiene como la editora con mayor cantidad de nominaciones al premio mayor, sumando 14 candidaturas y tres victorias obtenidas por God of War (2018), The Last of Us Part 2 y Astro Bot. Incluso en 2018, 2020 y 2022, la Sony y PlayStation lograron posicionar múltiples videojuegos de manera simultánea en la categoría, un hito que únicamente Nintendo igualó en 2017 y 2023.
No obstante, no significa que PlayStation y Sony no estén presenten en The Game Awards 2026. Ya que, las principales apuestas de la compañía —Marvel’s Wolverine (reseña), Saros y Marathon— a pesar de no conseguir una nominación al máximo premio de la gala lograron llegar a algunas categorías. En el caso de Saros (reseña) y Wolverine, tanto Rahul Kohli como Liam McIntyre recibieron nominaciones en la categoría de Mejor Actuación. Por otro lado, Marathon (reseña) fue nominado como mejor juego multijugador. Finalmente, Wolverine tuvo una segunda nominación en la categoría de innovación en accesibilidad y Saros otra como mejor juego de acción. Para conocer todos los nominados de The Game Awards 2026, les recomendamos seguir el siguiente enlace.
El desenlace de este año responde a diversos factores en la recepción de sus lanzamientos. Mientras que en años anteriores títulos como Horizon: Zero Dawn o Marvel’s Spider-Man 2 lograron asegurar un lugar por encima de otros, la recepción crítica y del público hacia los lanzamientos del 2026 dificultó su clasificación.
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