Lufia 1 & 2: The Sinistrals Saga resucita los clásicos RPG de Super Nintendo para plataformas modernas

Taito y Clear River Games anunciaron el lanzamiento de Lufia 1 & 2: The Sinistrals Saga para Nintendo Switch, Switch 2, PS5 y PC (Steam). La colección está prevista para 2027 y confirmaron que contará con una edición física. Lufia 1 & 2: The Sinistrals Saga incluye los dos primeros RPG originales para SNES. De acuerdo con Taito, los juegos han sido adaptados con esmero y mejorados para una experiencia actual, lo que podría traducir en mejoras de calidad de vida.

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Desarrollados por Neverland, los primeros juegos de Lufia son una epopeya interconectada. Lufia & the Fortress of Doom (1993) y su precuela Lufia 2: Rise of the Sinistrals (1995). Mientras que el título original estableció una saga emotiva en torno a la amenaza catastrófica de los Sinistrals –seres de poder divino–, Lufia 2 consolidó el legado de la franquicia como uno de los RPG más innovadores en cuanto a mecánicas de la era de los 16-bit.

Lufia 2 rompió con las convenciones del género al eliminar los encuentros aleatorios e integrar movimientos por turnos y complejos rompecabezas ambientales. También fue impulsor del diseño ‘roguelike’ gracias a la legendaria Cueva Antigua, un desafío de 99 pisos generados por procedimientos donde el jugador volvía al nivel uno si era derrotado, ofreciendo una rejugabilidad prácticamente infinita mucho antes que el género se popularizara.

Clear River Games igualmente relanzará en 2027 otro clásico RPG de SNES, Terranigma.