Luigi’s Mansion 2 HD para Switch no fue desarrollado por el mismo equipo de 3DS

Si bien Next Level Games (Metroid Prime: Federation Force) desarrolló la secuela Luigi’s Mansion: Dark Moon (2013) para 3DS y Luigi’s Mansion 3 para Switch, ellos no estuvieron a cargo de Luigi’s Mansion 2 HD. Esta remasterización en alta resolución para Switch del juego de 3DS, actualiza visualmente el juego original sin alterarlo. Los controles con doble ‘stick’ son otros que reciben el beneficio de la modernidad. Luigi’s Mansion: Dark Moon no era compatible con el accesorio Circle Pad Pro, como sí lo fue el ‘remake’ de Luigi’s Mansion para 3DS de 2018.

Nintendo últimamente no revela los desarrolladores de algunos de sus juegos antes de sus respectivos lanzamientos, hasta que ruedan los créditos. Tal fue el caso de Super Mario RPG (ArtePiazza) y Princess Peach: Showtime! (Good-Feel). El ‘remake’ de Paper Mario: The Thousand-Year Door estuvo a cargo del mismo estudio, Intelligent Systems. Respecto a Luigi’s Mansion 2 HD –antes Dark Moon— para Switch, Next Level Games (propiedad de Nintendo) cedió la adaptación a otro estudio cercano a Nintendo, Tantalus Media.

Tantalus tiene un buen historial de versiones en alta resolución, principalmente con The Legend of Zelda: Twilight Princess HD y The Legend of Zelda: Skyward Sword HD para Switch.

Tampoco es la primera vez que el relanzamiento de un juego de Luigi’s Mansion corre a cargo de un equipo diferente al original. Justamente el ‘remake’ de Luigi’s Mansion para 3DS fue hecho por Grezzo, colaboradores de Nintendo que también trabajaron en juegos de Zelda como Ocarina of Time 3D, Majora’s Mask 3D, Link’s Awakening (Switch) y el esperado Echoes of Wisdom.

Vía: VGC