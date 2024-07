Luigi’s Mansion 2 HD – Reseña

Entre el original Luigi’s Mansion –título de lanzamiento de GameCube– desarrollado por Nintendo EAD y su secuela por Next Level Games de 2013, hay notorias diferencias. Incluso aunque Next Level Games fue adquirido por Nintendo y estuvieron a cargo de Luigi’s Mansion 3, su tono se aparta de la primera creación de EAD. La responsabilidad de Luigi’s Mansion no solo era cubrir el espacio de Mario e impulsar una nueva consola. También lo fue introducir a su manera un suavizado género ‘survival horror’ para un ‘first party’ de Nintendo. La atmósfera del primer juego se trasladó de forma más caricaturizada en Luigi’s Mansion: Dark Moon, que ahora llega como Luigi’s Mansion 2 HD a Nintendo Switch.

Pasar de GameCube a 3DS significó implementar un 3D estereoscópico que pasó por etapa de experimentación desde los días del cubo. El primer juego también recibió su ‘remake’ para 3DS en 2018 (Grezzo), cumpliendo finalmente el deseo inicial de Nintendo. A diferencia de Luigi’s Mansion 2 en 3DS, que por alguna razón inexplicable decidió no hacer uso del accesorio Circle Pad Pro, el ‘remake’ sí lo utilizó. Esto quiere decir que hasta Luigi’s Mansion 2 HD en Switch, la secuela no tenía control de dirección con un segundo ‘stick’. Quienes hayan pasado primero por Luigi’s Mansion 3 entenderán la importancia de esto y cómo los controles limitaban disfrutar al máximo el segundo juego.

3DS es una gran consola y lo sigue siendo aunque no esté comercialmente disponible. Su efecto y profundidad 3D le caen perfectos a Luigi’s Mansion: Dark Moon y tan solo hubiésemos deseado que sus controles no causaran calambres con largos periodos de juego. El problema yacía en el sistema de guardado de Luigi’s Mansion 2, dividido a través de misiones segmentadas. Solo al completar una misión era posible guardar la partida y apagar la consola o cambiar de juego. En caso de perder toda la salud durante una misión, había que repetirla toda y recolectar de nuevo las monedas, billetes, joyas y llaves de las mansiones. Al tratarse de una remasterización —desarrollada por Tantalus–, la versión HD solo actualiza las gráficas en alta resolución pero deja todo lo demás intacto. Es decir que carga con el mismo peso de sus falencias.

Estas tampoco es que se consideren como errores fatales, mas pudieron ser corregidas en Luigi’s Mansion 2 HD. Los controles afortunadamente son mucho más cómodos en Switch que en 3DS. Apuntar el Succionaentes 5000 es más fácil que antes y la vibración HD de Switch le brinda un buen detalle extra al efecto de succión. Sin embargo, la inalterada mecánica de misiones sigue distanciándose del juego original o del más avanzado Luigi’s Mansion 3. El constante ir y venir entre mansiones y el laboratorio del Profesor D. Sastre rompen el ritmo. La variedad entre dichas mansiones pronto pierde su novedad. Antes que nada, Luigi’s Mansion 2 es un juego de 3DS y eso no cambia en Switch, más simplificado que la tercera entrega.

Si tuviéramos que elegir entre versiones y obligatoriamente prescindir del bien logrado efecto 3D, elegiríamos Luigi’s Mansion 2 HD sobre Dark Moon, por el simple hecho de poderlo controlar mejor. Sí, las animaciones de Luigi y los fantasmas tienen su gracia. Gráficamente amplía en pantalla de Switch o televisor los reducidos detalles en consolas 3DS. Pero el HD no es precisamente la justificación de su adquisición, más bien la practicidad del sistema híbrido. Un usuario que solo tenga acceso a Switch y nunca haya jugado Luigi’s Mansion, lamentablemente solo puede elegir entre el 2 y 3. Aunque la lógica dictaría iniciar por el 2, honestamente nuestra recomendación es optar por la tercera parte, teniendo en cuenta que cuestan lo mismo.

Si bien el primer Luigi’s Mansion es corto, sentimos que es una aventura condensada que sabía expresar mejor la temática experimental del hermano de Mario. Con Luigi’s Mansion 2 HD no pasa lo mismo y los distintivos jefes fantasma de antes no cuentan con equivalentes en esta ocasión. Como los enemigos son más caricaturescos y un tanto simples, pierden ese sentido amenazante que llenaba de terror a Luigi. Es otra franquicia de la generación de GameCube que parece víctima creativa hecha secuela de forma más genérica, como le sucedió a Paper Mario. Como si el cubo no tuviera la oportunidad de volver a brillar con otros desarrolladores.

Al ser ambos juegos de Next Level Games, la segunda y tercera entrega comparten diseños de fantasmas y esta es la introducción de Polterpup –o Espectroguau en Latinoamérica–. El punto divergente más relevante es el uso de cinco mansiones en lugar de una sola o un alto hotel. Cada mansión tiene su propia temática de ambiente. La primera es familiar a la del juego anterior en una suerte de llanura. Derrotado su respectivo jefe y recuperado un fragmento de la Luna oscura, pasamos a una boscosa construida alrededor de un gran árbol. Así seguimos a una fábrica de relojes en el desierto, una mina secreta en lo alto de una montaña nevada y un museo localizado al borde de un barranco.

Esta diversidad es bienvenida por apartarse de las otras entregas. Pero sus jefes posesivos de elementos de las mansiones, como una escalera gigante o un reloj antiguo, no hacen mayor labor. Luigi’s Mansion 2 HD puede haber dejado todo lo jugable intacto al igual que sus menús. Actualizar los controles para una experiencia más agradable. Sin embargo, no deja de sentirse algo básico al no contar con mejoras extras como el sistema de guardado o contenido adicional. Sopesar esto con la excusa de una remasterización tampoco parece justo a estas alturas, menos por un precio completo. Esperar a una versión «Deluxe» no es opción, cuando debió ser el objetivo inicial de relanzar el juego, más que para repasar la trilogía.

Reseña hecha con una copia digital de Luigi’s Mansion 2 HD para Nintendo Switch brindada por Nintendo of America.