Luigi’s Mansion llega en pleno Halloween a los Nintendo Classics de GameCube para Switch 2

Solo para Game Boy Horror, clasificado E por E. Gadd.

Cesar Nuñez
Por primera vez en la historia, la trilogía de Luigi’s Mansion está completa en una sola consola de Nintendo. La compañía anunció que el juego original de GameCube se une el 29 de octubre a las 8:00 pm (siempre salen un día antes a la fecha anunciada) a los Nintendo Classics para Switch 2, disponible solo para los suscriptores de Nintendo Switch Online + Expansion Pack. Así, Luigi’s Mansion 3 y Luigi’s Mansion 2 HD ya no son las únicas mansiones y hoteles embrujados por visitar en Switch 2. 3DS pasó por una situación similar pero con el 1 y el 2, siendo el primero propiamente un ‘remake’ en 3D de Luigi’s Mansion.

En este juego, Luigi gana una majestuosa mansión, pero se lleva una terrible sorpresa al entrar sigilosamente por la puerta principal y descubrir que su magnífico premio está plagado de fantasmas. Peor aún, ¡Mario no está por ningún lado para ayudarlo!

Entra en Luigi’s Mansion, donde una multitud de fantasmas rondan los pasillos, secretos esperan ser desenterrados y Luigi… no es el personaje más valiente del mundo. Por suerte, el profesor E. Gadd está en escena y tiene las herramientas perfectas para la ocasión. Juega como Luigi, captura fantasmas con el Poltergust 3000, rastrea sus objetos y su paradero con la consola Game Boy Horror y ayuda a salvar a Mario de un destino aterrador, en este juego de acción y aventura del 2001.

👻

"Maaaariooooooo!!!"

